Fiorentina: tegola infortuni per Pioli: le loro condizioni

Non bastava un inizio complicato condito da solo 3 punti in 6 gare, nessuna vittoria 3 pareggi e 3 sconfitte. In casa Fiorentina adesso si perdono anche i pezzi. I gigliati dopo aver perso per infortunio al crociato Lamptey devono ora monitorare da vicino le condizioni di 3 elementi della rosa. Il primo è Simon Sohm. Lo Svizzero non prenderà parte agli impegni con la sua nazionale. Il giocatore è alle prese con una fascite plantare che lo ha tenuto ai box per le sfide contro Sigma Olomouc e Roma. Non sarà dunque disponibile per le partite della Svizerra contro la Svezia del 10 ottobre e del 13 contro la Slovenia, nonostante la precedente convocazione dell’allenatore Murat Yakin. Da monitorare la possibilità che sia disponibile o no dopo la sosta.

Fiorentina, non solo Sohm preoccupa

In casa Fiorentina non solo le condizioni di Simon Sohm preoccupano Stefano Pioli, due giocatori sono infatti usciti acciaccati dalla sfida di campionato contro la Roma. Il primo è Fazzini, il centrocampista, tra i più brillanti nel match, ha riportato una distorsione alla caviglia, le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore. Non solo Fazzini, anche Dodo ha lasciato anzitempo il campo al Franchi contro la Roma. Il terzino brasiliano ha riportato un problema al ginocchio e al termine del match è stato visto con una fasciatura e una borsa del ghiaccio sulla parte interessata. Dal Viola Park pare al momento trapelare ottimismo ma per entrambi i giocatori le condizioni saranno da valutare per capire l’entità di un eventuale stop e se saranno o no disponibili già contro il Milan dopo la sosta o se Pioli si troverà ad affrontare altre tegole.

Per Comuzzo niente Under 21

Un’estata tra l’Italia e l’Arabia Saudita per poi restare alla Fiorentina, Pietro Comuzzo non è però riuscito ad entrare nelle gerarchie di Stefano Pioli, dopo un inizio da titolare, il centrale viola, nei mesi scorsi convocato anche in Nazionale maggiore ha perso il posto pure con l’Under 21. Il difensore della Fiorentina non è infatti stato convocato da Silvio Baldini in un gruppo dove figurano 3 gigliati, Fortini, Ndour e Martinelli. Intervenuto a Rai2, Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21 ha parlato anche della non convocazione di Comuzzo: “Convocato Della Valle e non Comuzzo? L’ultima volta che avevo convocato Comuzzo, è venuto e non stava bene. Non ho avuto più notizie di come sta o come non sta, e ho dovuto fare altre scelte“.