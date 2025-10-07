Inter, il colpo di mercato che non ti aspetti: chi è la rivelazione di inizio stagione

In un mercato altalenante e dove il grande nome in attacco non è mai arrivato, l’Inter sta scoprendo una pedina che nello scacchiere di Christian Chivu si sta ritagliando spazio e lo sta sfruttando al massimo. Stiamo parlando di Yoan Bonny. L’ex Parma, alla prima da titolare a San Siro con la maglia nerazzurra, ha fornito una prestazione strabiliante con una rete e tre assist.

La rivelazione dell’Inter di Chivu

Arrivato dal Parma dopo l’exploit della scorsa stagione, Bonny è arrivato a Milano in punta di piedi e, grazie a un allenatore che ha imparato a conoscere molto bene, sta alzando il livello delle sue prestazioni e si sta ritagliando spazio importante nonostante la folta concorrenza dettata dalla presenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Le riserve che non possono essere chiamate riserve, Bonny e Francesco Pio Esposito, che fino a ora hanno segnato 3 gol e servito 3 assist complessivi nelle 10 gare complessive giocate.

Sarà comunque complicato togliere il posto da titolare a uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram in questa stagione, ma è chiaro che la presenza di Bonny rassicura e non poco Chivu, che può contare su un terzo attaccante già inserito nei meccanismi nerazzurri e che permette di allungare la coperta in vista delle diverse competizioni che i nerazzurri giocheranno.