Italia, Gattuso: “Non è una situazione facile!”. Poi svela la mancata convocazione di Chiesa

Il Ct della nazionale italiana, Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha presentato il doppio impegno della sosta che vedrà gli azzurri impegnati contro Estonia e Israele valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che si disputeranno in America nel 2026. “Le scelte sono fatte sulla base di partite che affronteremo diversamente. Fuori non si respira una bellissima aria, ma noi dobbiamo pensare al nostro.

Poi se andremo ai playoff li affronteremo, ma per andarci dobbiamo finire davanti a Israele. Dobbiamo sempre essere pronti. Martedì andremo a Udine e sapremo che ci sarà pochissima gente, e capisco la preoccupazione. Dobbiamo andare al Mondiale e ce la metteremo tutta, sarebbe stato bello avere lo stesso entusiasmo di Bergamo, ma so che non è una situazione facile”.

Dalla mancata convocazione di Chiesa a due possibili novità

Ahanor dell’Atalanta e Tresoldi del Brugge potrebbero essere le prossime novità nei convocati dell’Italia in vista dei prossimi appuntamenti con l’italo-tedesco, che gioca in Belgio, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Nazionale della Germania fino all’Under 21. “Stiamo parlando di loro da un po’, sono giocatori che hanno la possibilità di vestire la maglia azzurra e ci stiamo lavorando. Ne stiamo parlando con Buffon e con la federazione, vedremo se si potrà far qualcosa”.

Gattuso ha spiegato il motivo della mancata convocazione di Federico Chiesa del Liverpool: “È la linea che ho con tutti, ci parlo tanto e gli rompo le scatole ogni dieci giorni. Con Federico c’è stata una lunga chiacchierata, sa cosa penso di lui, ma bisogna anche rispettare quel che dice il giocatore: non si sente al cento per cento e deve risolvere delle problematiche. Non c’è nessun caso o segreto”.

L’elenco dei convocati di Gattuso dell’Italia per le sfide di qualificazione

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Leonardo Spinazzola (Napoli), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).