La Lazio sta vivendo un inizio di stagione molto altalenante. Il folle pareggio per 3-3 contro il Torino è la rappresentazione perfetta del caos e del disordine che la formazione di Maurizio Sarri sta affrontando. Ma, tra note negative e altre meno, ce n’è una che sta stupendo tutti: stiamo parlando di Matteo Cancellieri.

La sorpresa di Sarri

Acquistato dal club biancoceleste circa tre anni fa, il suo primo anno a Roma è stato negativo. Dopo esperienze di maturazione prima a Empoli e poi a Parma, ecco che Cancellieri è tornato con un altro spirito. Nonostante gli interessi di diversi club, la Lazio – anche a causa del blocco mercato – ha deciso di trattenere l’attaccante e per adesso l’operazione sta portando i suoi frutti.

Cinque presenze, tre reti e tante buone indicazioni per Cancellieri, che sta facendo vedere cose interessanti nel tridente costruito da Maurizio Sarri. In attesa di acquisire ulteriore solidità, il tecnico biancoceleste può continuare a lavorare sulla sua tecnica per far sì che il suo rendimento possa essere benefico per la stagione della Lazio.

Una gara folle all’Olimpico! Finisce 3-3 la sfida tra Lazio e Torino al termine di un confronto che ha regalato emozioni dall’inizio alla fine.

La partita inizia con un Torino effervescente che prova a farsi vedere a ripetizione dalle parti di Provedel. E’ ottimo l’atteggiamento dei granata che provano a scuotersi con coraggio, giocando costantemente in proiezione offensiva. Al minuto 6 Ngonge riceve da Pedersen e scarica una conclusione che non impensierisce l’estremo difensore biancoceleste.

Al 16′ la prima svolta del match: Pedersen inserisce in area un pallone molto pericoloso, Simeone è un falco e deposita in rete una corta respinta di Provedel. Quando vede l’Olimpico, Simeone segna sempre e comunque. Quest’anno aveva già deciso l’incontro con la Roma. Al 24′ Pedro commette un’ingenuità che rischia di costare il raddoppio, ma Provedel si supera e salva su Ngonge.

Gol sbagliato, gol subito: la dura legge del gol viene promulgata anche in questo pomeriggio soleggiato all’Olimpico. Pedro imbuca per Cancellieri che sterza e segna nuovamente: momento magico per l’esterno offensivo di Sarri, che è gasato e al 40′ timbra il sorpasso: nuova sterzata classica sul mancino e conclusione che trafigge Israel.

Si va dunque al riposo sul vantaggio biancoceleste, con il rammarico in casa granata di non essere riusciti a gestire un’importante situazione di vantaggio.

Al 73′ nuova situazione scombinante: iniziativa di Nkounkou che passa in mezzo a due maglie biancocelesti e trova Adams, bravo a insaccare sotto la traversa segnando il più classico dei gol di rapina.