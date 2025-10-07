Portogallo, convocazione last-minute: il ct Martinez pesca dalla Serie A dopo il forfait di Neves

E’ uno degli inamovibili dello scacchiere biancoceleste del ‘Comandante’ Maurizio Sarri: la Lazio ha pareggiato l’ultimo impegno casalingo contro il Torino per 3-3 sabato all’Olimpico non riuscendo a conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo di Marassi a Genova.

Nuno Tavares è stato chiamato dal Portogallo: un rientro importante per il laterale mancino biancoceleste che pian piano sta ritrovando la forma e la continuità con prestazioni convincenti, in attesa di sbloccarsi definitivamente in Serie A con il primo sigillo stagionale dopo i 9 assist in 30 presenze della passata stagione agli ordini di mister Baroni.

Il comunicato del Portogallo sulla convocazione di Nuno Tavares

Il commissario tecnico della nazionale portoghese Roberto Martínez ha deciso di convocare il terzino della Lazio Nuno Tavares per la doppia sfida di qualificazione valevole per la Coppa del Mondo che si disputerà in America nel 2026 contro Irlanda e Ungheria. Il terzino sinistro 25enne torna in Nazionale e prende il posto dell’infortunato João Neves, centrocampista del Paris Saint-Germain, in quanto il calciatore non è in condizione di rispondere presente alle partite della nazionale. Il Portogallo affronterà l’Irlanda l’11 ottobre e l’Ungheria tre giorni più tardi alle 19:45 all’Estádio José Alvalade.

L’elogio di Sarri su Tavares: cosa gli manca per essere un top

Parole al miele da parte dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, nei confronti dell’esterno portoghese che non è riuscito fin qui a dare il suo solito contributo così come avvenuto la scorsa stagione: “Tavares quando si parla di terzino bisogna avere bene in mente la definizione, dicesi terzino un difensore esterno. Tavares si sta adattando a fare il difensore esterno, ha dei lavori in campo che molto probabilmente ritiene importanti e li fa con grande accelerazione, altre cose sono meno importanti e non accelera allo stesso modo, se accelerasse allo stesso modo in entrambe le fasi diventerebbe un difensore di altissimo livello”.