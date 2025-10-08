Bologna, Orsolini la chiave per tornare a brillare: i numeri

Riccardo Orsolini e il Bologna un binomio vincente oramai da quasi 8 anni, l’attaccante italiano è diventato il perno della formazione rossoblù, capitano e trascinatore dagli anni complicati a quelli vincenti.

In casa Bologna Riccardo Orsolini rappresenta oramai da anni l’elemento chiave della squadra. L’attaccante originario di Ascoli Piceno dopo qualche mese di ambientamento si è da subito caricato la squadra sulle spalle, dalle salvezze, al raggiungimento dell’Europa fino alla vittoria della Coppa Italia. Dalle sue prestazioni molto è passato in questi anni con il calciatore che al netto delle tante cessioni è sempre stato la colonna della squadra. Gol assist e prestazioni, l’anno scorso addirittura 17 realizzazioni totali quest’anno il primo gol in Europa e un sogno Nazionale sempre più concreto con le convocazioni richieste da tutti finalmente abituali. La prossima gara con l’Estonia lo potrebbe vedere protagonista, quell’Estonia a cui ha segnato una delle due reti in maglia azzurra.

Bologna: Orsonaldo is Back, Riccardo la soluzione per Italiano

Tok Tok: chi è Orsonaldo is back! 78 gol in 266 partite con la maglia del Bologna. Un certezza da 8 stagioni e mezza a questa parte. Orsolini infatti in questi quasi 8 anni al Dall’Ara ha sempre trovato il gol con continuità esclusi i primi mesi di ambientamento. Mai sotto i 7 gol stagionali e per ben 4 volte in doppia cifra. 17 l’anno scorso in un campionato che l’ha visto chiudere a 15 gol. Una stagione meravigliosa dopo quella dell’anno precedente che aveva visto i felsinei centrare l’accesso alla Champions League. La vittoria della Coppa Italia giusto qualche mese fa e il primo gol europeo nel match contro il Friburgo in Europa League. Vanno ad aggiungersi ad una convocazione in Nazionale finalmente abituale per un calciatore che da anni oramai rappresenta una delle certezze del nostro campionato.

Anche quest’anno già 4 gol in 6 partite di Serie A, Como, Genoa, Lecce e Pisa le 4 vittime. Gol che hanno portato in dote i 10 punti dei felsinei. Perché senza Orsonaldo non si vince con Milan e Roma dove il fantasista rossoblù non ha timbrato sono infatti arrivate due sconfitte di misura. Un giocatore Orsolini oramai sempre più determinante sotto le due Torri e che ora sogna di prendersi anche la Nazionale Azzurra. Nazionale Azzurra con la quale ha fin’ora giocato in 11 occasioni trovando per 2 volte il gol nelle prime due apparizioni contro Armenia ed Estonia. Un’Estonia che sarà anche il prossimo avversario dell’Italia e che ha rappresentato il primo avversario per Orsonaldo con la maglia dell’Italia nell’era Gennaro Gattuso.