Lazio, ansia per Zaccagni: condizione e quando può tornare in campo

Non solo l’ansia per Rovella, afflitto dalla pubalgia e con il rischio di operazione in casa Lazio, dove sono ai box anche Gigot, Dele-Bashiru, Vecino, Marusic, Pellegrini e Dia cresce sempre più l’ansia per le condizioni di Mattia Zaccagni. Il 10 biancoceleste non ha partecipato alla gara pareggiata 3-3 contro il Torino a causa di una lesione muscolare. Nelle prime ore il dubbio sulle sue condizioni era principalmente sul grado della lesione se di primo o di secondo, ora sembra scongiurata l’opzione peggiore ma lo stop dovrebbe comunque essere lungo.

Zaccagni, scongiurato il pericolo maggiore: quando torna

L’ultimo turno di campionato ha visto la Lazio pareggiare per 3-3 contro il Torino al termine di una gara rocambolesca decisasi soltanto al minuto 103 con il rigore di Danilo Cataldi. Gara che non ha potuto disputare Mattia Zaccagni, il 10 biancoceleste out per una lesione muscolare ha dovuto saltare il match e la convocazione in Nazionale, al suo posto Gattuso ha convocato Piccoli. Allo stato attuale sembra scongiurata la lesione di secondo grado. La lesione di primo grado gli farà comunque saltare diverse partite, arrivando a stare out 3-4 settimane. Zaccagni salterà quindi le gare con Atalanta e Juventus e potrebbe tornare a fine mese contro il Pisa. Un’assenza pesantissima quella di Zaccagni che si aggiunge a quella di Rovella, afflitto dalla pubalgia e a rischio operazione e a quelle di Gigot, Dele-Bashiru, Vecino, Marusic, Pellegrini e Dia è quindi emergenza totale per Sarri.

La decisione su Rovella e il “caso” Dia

Nicolò Rovella non si opera, questo filtra da Formello. Il centrocampista, da inizio stagione alle prese con la pubalgia, ha preso la sua decisione: non si sottoporrà all’intervento chirurgico ma proseguirà con la terapia conservativa. Aveva iniziato questo programma due settimane fa, dopo il derby contro la Roma in cui era uscito nel primo tempo proprio a causa di questo problema fisico. Dopo ulteriori consulti negli ultimi giorni ha scelto ancora di non finire sotto i ferri.

Non dovrebbe invece restare troppo fuori dal campo Boulaye Dia. Il Senegalese rimarrà a Formello durante la sosta, saltando così le gare della sua Nazionale con l’obiettivo di recuperare e tornare al 100%. È uno stop che non preoccupa troppo al momento, da quello che risulta non dovrebbe essere grave. L’obiettivo è esserci già alla ripresa contro l’Atalanta, subito dopo la sosta. Dia quindi punta la Dea con Sarri che spera di recuperare la sua punta.