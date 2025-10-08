Leao accerchiato da Allegri e Rabiot: cosa è successo dopo Juve-Milan

Dopo la prestazione all’Allianz Stadium nello spogliatoio del Milan il tecnico livornese si è sfogato con il suo numero 10.

Pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium, big match della sesta giornata di Serie A con la formazione allenata da Massimiliano Allegri che può sicuramente recriminare per le tante occasioni sprecate, soprattutto nella seconda frazione di gioco: l’errore di Christian Pulisic dagli undici metri e non solo. Dopo l’ingresso in campo di Rafael Leao, l’attaccante portoghese ha cestinato due ghiotte occasioni: una con il mancino a pochi passi da Michele Di Gregorio spedendo incredibilmente a lato, un’altra allo scadere del secondo tempo dopo un assist meraviglioso di Luka Modric. A tu per tu con l’estremo difensore della Juventus, lo stesso Leao ha colpito male il pallone con il destro facendosi ipnotizzare dall’ex portiere del Monza che ha respinto senza problemi la sua conclusione.

Milan, Rabiot e Allegri vogliono di più da Leao

Massimiliano Allegri dopo il match di Torino contro la Juventus, nello spogliatoio, ha preso in disparte il suo attaccante, rimproverandolo e cercando di ottenere il meglio da lui per il prosieguo della stagione. L’obiettivo è ottenere il meglio dal suo numero 10 se vuole giocare con continuità ed essere un titolare inamovibile nel suo Milan. Altrimenti il rischio concreto di iniziare le partite dalla panchina è piuttosto alto… un po’ come accaduto la scorsa stagione con Fonseca e Conceicao. Poco prima dell’ingresso in campo di Leao, Allegri aveva provato a caricarlo con un eloquente: “Rafa, non mi fare incazzare eh”, con le parole dell’allenatore riprese dalle telecamere di DAZN.

Allegri caught by a fan cam from the stands during the Juventus telling Leao before his sub: “Rafa, don’t make angry.”pic.twitter.com/rbpXIPiJRY — Milan Eye (@MilanEye) October 6, 2025



E ancora dopo l’ennesima occasione sciupata dal suo numero 10 l’ex Juve è esploso, perdendo le staffe: “Ora nello spogliatoio non fiata nessuno!”. Leao in questi giorni è in ritiro con il Portogallo con l’obiettivo di staccare la spina, voltare pagina e provare a ritrovarsi dopo un infortunio che l’ha tormentato nella prima parte della stagione. Allegri vuole tenere tutti sull’attenti senza cali di concentrazione: nel suo 3-5-2 c’è posto per un solo attaccante oltre a Pulisic. E il duo formato da Gimenez e Nkunku rappresenta un’insidia non di poco conto per il portoghese. Anche Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, si è voluto esprimere così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “So che è un argomento di cui si parla molto. Ha grandi potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane e non ha tempo da perdere. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, che per noi sarebbe un peccato. Magari non ha la voglia o la passione di un Modric. Allegri sa trarre il meglio dai giocatori, per Rafa è l’occasione giusta”.