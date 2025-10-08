“Marquez investito”, terrore in MotoGp: Ducati sconvolta

Marc Marquez si è laureato per la nona volta campione del mondo, anche se l’ultimo avvenimento ha spaventato non pcoo Ducati.

Marc Marquez ce l’ha fatta. Il nove volte campione del mondo ha conquistato l’ennesimo titolo della sua straordinaria carriera motociclistica, dopo aver dominato in lungo e in largo la classe regina del motomondiale nel 2025. Il pilota spagnolo, però, non sta passando ore semplici.

Nonostante la gioia e la soddisfazione per aver raggiunto un traguardo così soddisfacente, infatti, purtroppo a causa dell’incidente avvenuto a inizio gara in Indonesia con Marco Bezzecchi, innescato proprio da un errore del pilota italiano e che ha causato non poche conseguenze dal punto di vista fisico per l’italiano.

Ma cosa ha effettivamente rischiato? Forse non è ancora chiaro a molti quanto l’impatto avrebbe potuto mettere seriamente a repentaglio la carriera e la vita del fuoriclasse della Ducati ufficiale.

Che paura per Marc Marquez: cosa è successo

Marc Marquez se l’è vista veramente brutta in Indonesia. Il contatto tra Marco Bezzecchi e lo spagnolo della Ducati ha avuto enormi conseguenze per il campionissimo iberico, che dopo essere finito a terra si è fratturato la clavicola destra, per poi trasferirsi a Madrid e verificare le sue effettive condizioni dei legamenti, sottoponendosi a una TAC che ha rilevato anche una lesione proprio ai legamenti.

Proprio dell’incidente fra l’italiano e lo spagnolo, Fermin Aldeguer, Pedro Acosta e Alex Marquez hanno discusso prima di salire sul podio di Mandalika, che è stato conquistato da Aldeguer in seguito a una prova di forza davvero considerevole da parte del pilota del team Gresini. Il fratello di Marc Marquez, Alex, ha spiegato agli altri due che suo padre gli ha detto che il numero 93 si è fatto effettivamente male dopo lo scontro con Bezzecchi. Poi Aldeguer ha commentato: “È andata bene che non è stato investito da Bezzecchi”. Marquez ha inoltre aggiunto di aver visto una moto rossa volare, il che evidentemente è un riferimento proprio alla desmosedici GP25 numero 93.

Sempre il pilota Gresini ha criticato la via di fuga in ghiaia, che secondo lui avrebbe causato un impatto troppo violento nel momento esatto della scivolata di Marc Marquez nella via di fuga asfaltata. Di sicuro stiamo parlando di un evento che poteva trascinare il campione del mondo in carica verso una situazione davvero ben più critica di quella che alla fine si è rivelata essere. per fortuna, almeno questo, non è andata a finire nel peggiore dei modi.