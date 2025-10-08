Musetti, ko a Shanghai: perché ora le Finals sono a rischio

La sconfitta rimediata agli ottavi di finale a Shanghai risulta pesante per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro vede assottigliarsi il suo margine su Felix Auger-Aliassime nella corsa alle ATP Finals. Il Canadese lo potrebbe superare a breve.

Lorenzo Musetti è uscito sconfitto da uno scontro diretto molto importante negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro Felix Auger-Aliassime. Il canadese si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Una vittoria che permette al tennista nordamericano di avvicinarsi moltissimo all’azzurro nella Race, con ancora la possibilità addirittura di superarlo già in questa settimana. Non solo Auger-Aliassime perché anche altri tennisti mettono ora nel mirino Lorenzo Musetti nella corsa alle ATP Finals. Il tennista azzurro non può quindi più sbagliare nei prossimi impegni.

Musetti ko a Shanghai, ATP Finals a rischio per l’azzurro

Lorenzo Musetti è uscito sconfitto agli ottavi di finale del Masters di Shanghai contro Felix Auger-Aliassime in due set, 6-4 6-2 in un’ora e 25 minuti. Una sconfitta pesante e che sa di beffa per Musetti che ora mette a rischio la sua partecipazione alle prossime ATP Finals. Musetti resta sì al momento il numero 8 del ranking ma la distanza da Auger-Aliassime si accorcia sempre di più. Il tennista azzurro vanta ora 3435 punti, mentre con la vittoria odierna Felix Auger-Aliassime è salito a 2905 (tra di loro c’è anche Jack Draper a 2990, ma il britannico è out dai giochi per infortunio). Auger-Aliassime, ovviamente, può gudagnare altri punti preziosi a Shanghai. Battendo il francese Rinderknech e accedendo alla semifinale si porterebbe a 3105 punti (-320 da Musetti). In caso di accesso alla finale poi salirebbe a 3355 punti (-80 dall’italiano). In caso invece Auger-Aliassime dovesse fare percorso netto e vincere nel torneo, arriverebbe a 3705 punti e supererebbe dunque l’azzurro nel ranking complicando ampiamente le possibilità di vedere Musetti alle prossime Atp Finals.

Le dichiarazioni post incontro

Lorenzo Musetti ha parlato così dopo l’eliminazione nel match contro Auger-Aliassime a Shanghai: “Se sentivo di poter fare un grande risultato? Sicuramente ero consapevole di poter fare di più a Shanghai: è una chance un po’ sprecata, per la Race e per il risultato. Non sarà facile da digerire. Lui ha giocato bene, specialmente al servizio. È stato aggressivo e allo stesso tempo ha fatto pochi errori da fondo. Io, dal canto mio, ho avuto qualche chance, lo 0-40 per controbrekkare nel primo set e qualche 15-30, ma non sono mai riuscito a ribaltare la situazione per entrare in partita nel secondo. Dal punto di vista nervoso è stato un match gestito male“.