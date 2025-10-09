Fiorentina, squadra in crisi ma Dodo lancia un messaggio emozionante

L’inizio stagionale in casa Fiorentina non è stato dei più promettenti, i viola hanno totalizzato solo 3 punti nelle prime 6 partite di campionato e sono ora 17^esimi in classifica. Un risultato che ha aperto ufficialmente la crisi a Firenze. In soccorso della viola ha provato a venirci un leader della rosa.

Nel momento più delicato della stagione della Fiorentina, arriva un segnale importante da uno dei leader dello spogliatoio, Dodo infatti ha voluto parlare attraverso una storia Instagram mandando un messaggio forte ai tifosi e a tutti i suoi compagni. La stagione di Dodo come quella di tutti i suoi compagni ha visto più momenti bui che luminosi, la Fiorentina ha faticato a fare risultato vincendo soffrendo in Europa e partendo a rilento in Serie A. I gigliati sono ora immischiati nella lotta alla salvezza, una corsa alla quale i ragazzi di Pioli, che erano partiti con obiettivi più importanti non vogliono partecipare. L’allenatore gigliato in estate aveva fissato come obiettivo principale quello di alzare l’asticella dopo le ultime qualificazioni in Conference League con l’accesso in Champions League che era il sogno. Risultati ora molto complicati ma in casa viola non ci si perde d’animo.

Fiorentina, Dodo carica la squadra

Un messaggio chiaro quello del terzino viola, mandato tramite una storia sul proprio profilo Instagram: “Um dia voce ainda vai olhar pra tras e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram a vitoria“. Ovvero: “Un giorno guarderai indietro e vedrai che i problemi erano, in realtà, i gradini che ti hanno portato alla vittoria“. Un messaggio che corredato da un cuore viola e l’emoji della mano sulla fronte, sembrano un gesto chiaro verso il momento attuale della Fiorentina. Ecco la storia di Dodo:

Dodo è sempre stato nelle scorse stagioni uno dei leader della Fiorentina, l’ultima estate ha visto come argomento chiave il suo rinnovo di contratto, mai arrivato. Le offerte non sono mai arrivate con la società viola che non ha rilanciato dopo il primo rifiuto alla proposta messa in atto nella scorsa stagione. L’inizio non promettente di questa stagione non aiuta certamente il giocatore a contrattare con la società ecco che il messaggio social e le prossime gare che dovranno essere quelle del riscatto per la viola e per lo stesso Dodo potranno essere il modo giusto per definire il futuro del terzino brasiliano. L’ultima gara ha visto una delle migliori prestazioni di Dodo in stagione, nel finale ha subito un infortunio al ginocchio che non ne dovrebbe pregiudicare la presenza in campo contro il Milan.