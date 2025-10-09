Genoa, Ekhator: “Gol alla Crespo? Ecco a chi mi ispiro”

Un gol spettacolare che non è però bastato al Genoa, Jeff Ekhator ha regalato una perla alla “Crespo” al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Il classe 2006′ si rivede però in un altro attaccante che sta facendo molto bene in Serie A. Ecco di chi parliamo.

L’ultima gara di Serie A del Genoa ha visto Jeff Ekhator tornare a segnare in Serie A. Il classe 2006, nativo di Genova si era sbloccato giusto un anno fa contro l’Atalanta il 5/10 contro l’Atalanta nella sconfitta 5-1 nell’allora Gewiss Stadium. A distanza di un anno esatto, il 5/10 2025 l’attaccante del Grifone è tornato a segnare, nuovamente in trasferta, nuovamente contro una big del nostro campionato, questa volta il Napoli di Antonio Conte. Una rete bellissima di tacco, un gol alla Hernan Crespo, segnato nello stadio di Maradona. Una rete meravigliosa che non è valsa però punti al Genoa di Vieira poi rimontato 2-1 con i gol di Anguissa e Hojlund.

Genoa, Ekhator torna al gol: ecco a chi si paragona

Jeff Ekhator, attaccante del Genoa, ha parlato in conferenza stampa nel ritiro dell’Under21 a Bagno di Romagna parlando con entusiasmo del momento: “Le sensazioni sono buone, siamo motivati e possiamo fare bene. Stiamo lavorando duramente”. Ekhator ha raccontato che nessuno gli ha fatto battute e che ha ricevuto molti complimenti: “Sono stati molto gentili. Sarebbe bello ripetere certi gesti tecnici, ma per un attaccante non conta il modo in cui segni”. Non solo le sue sensazioni, Ekhator è stato interrogato anche sul punto di riferimento e sulla prossima gara della Nazionale Under 21 contro la Svezia.

Riferendosi al gol segnato contro la Crespo, ha spiegato: “Mi alleno molto su come appoggiarmi e scaricare, e spero di migliorare continuamente. Mi sento vicino nel gioco a Moise Kean: abbiamo uno stile simile”. Parlando della partita contro la Svezia, Ekhator ha detto: “Sarà dura, ma vogliamo vincere a tutti i costi. Siamo un grande gruppo: invito tutti a venire allo stadio, vedere l’Italia è sempre un’emozione e cercheremo anche di dare spettacolo”. E’ quindi Moise Kean il riferimento di Jeff Ekhator, l’attaccante della Fiorentina, tornato al gol nell’ultima giornata, e della Nazionale Italiana rappresenta il riferimento del giovane attaccante del Genoa e dell’Under 21. Un modello importante per un ragazzo di 6 anni più giovane e dal talento splendente che è ora sempre più al centro del Genoa di Vieira. Il Grifone dopo non aver confermato Pinamonti ha messo il peso dell’attacco su Colombo, l’ex Milan non ha dimostrato però feeling con il gol ed ecco che Ekhator potrebbe ora trovare ancora più spazio.