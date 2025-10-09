Manchester United, clamorosa svista: niente lavanderie nel centro da 50 milioni di sterline

Avrebbe del clamoroso la notizia riportata ormai da diversi media inglese, secondo cui nel nuovissimo centro sportivo del Manchester United mancherebbe uno strumento in particolare.

Un rinnovamento da circa 60 milioni di euro ma una clamorosa svista: è quello che è accaduto in casa Manchester United, con i Red Devils che nel loro nuovo centro sportivo non possono contare su una lavanderia interna. Sarebbe questa la grave mancanza che diversi giornali inglesi hanno confermato nelle ultime ore.

Clamorosa svista: il centro sportivo del Manchester United non ha lavanderie!

Un restyling da circa 50 milioni di sterline (circa 59 milioni di euro) del centro sportivo del Manchester United, a Carrington, che però ha dunque attirato l’attenzione per la mancanza di una lavanderia interna. L’ammodernamento all’avanguardia da parte del club inglese che però continua a esternalizzare il lavaggio delle divise alla multinazionale specializzata in igiene Ecolab, una decisione che ha sollevato perplessità sia all’interno che tra i tifosi.

La conferma a riguardo è arrivata appunto da diversi media inglesi, con parte dello staff si aspettava il ripristino di un servizio di lavanderia in loco, soprattutto a causa dell’elevato budget spero dai Red Devils per il loro nuovissimo e moderno centro sportivo. Nonostante l’attuale impostazione non stia causando problemi operativi, l’assenza di un servizio del genere in una struttura di altissimo livello ha lasciato molta gente perplessa, in considerazione del fatto che i lavori di ristrutturazione per le strutture giovanili sono ancora in corso.

Intanto lo United continua a soffrire

Questo “problema” è soltanto l’ultimo di quelli che Ruben Amorim deve risolvere nei pressi dell’Old Trafford. Il Manchester United continua il suo percorso altalenante che ormai va avanti da un po’ di tempo, da anni ormai i Red Devils non riescono a ripartire dopo una fase di profonda crisi. Dall’addio di Sir Alex Ferguson sembra ormai una maledizione, risultati che non arrivano e calciatori che si perdono una volta arrivati in Inghilterra. Una situazione complicata che l’ex allenatore dello Sporting CP sta provando a risolvere ma, fino a ora, senza brillanti risultati.

Bisognerà capire dopo la sosta cosa succederà, con lo United che non riesce a competere con quelle big che una volta – soprattutto all’Old Trafford – non avevano mai vita facile. Adesso ecco un’altra svista, non paragonabile ai problemi di campo, ma che sembra la perfetta sintesi del periodo oscuro che sta vivendo il Manchester United da diversi anni a questa parte.