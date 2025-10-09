Nani a Sportitalia, sacrificio Conceicao per esaltare Leao: l’ex Man Utd non ha dubbi

Rafael Leao è al centro delle discussioni in questi ultimi giorni dopo il negativo rendimento nelle ultime uscite. L’attaccante del Milan deve fare di più per ritrovare quel posto da titolare che fino a ora gli è stato tolto da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, titolari in un attacco a due.

A parlare di Rafael Leao e Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, è stato un loro connazionale, Nani. L’ex calciatore del Manchester United è intervenuto ai microfoni di Tancredi Palmeri per analizzare il momento dell’attaccante rossonero e di quello bianconero, dando un suggerimento a Leao in ottica futura.

Nani su Leao: “Ecco cosa gli servirebbe per diventare un campione”

Queste le parole a riguardo da parte di Nani: “Si vede che Conceicao ha voglia, garra e abnegazione di fare la cosa giusta. Ma magari non ha le abilità di Leao. Bisogna avere un evoluzione delle sue qualità. Se Lea ha quella voglia di Conceicao sarebbe un calciatore perfetto. Conceicao con la sua voglia può fare qualcosa di importante, in due o tre anni potrebbe arrivare a un livello alto.

Leao accerchiato da Allegri! Cosa è successo

Dopo la prestazione all’Allianz Stadium nello spogliatoio del Milan il tecnico livornese si è sfogato con il suo numero 10.

Pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium, big match della sesta giornata di Serie A con la formazione allenata da Massimiliano Allegri che può sicuramente recriminare per le tante occasioni sprecate, soprattutto nella seconda frazione di gioco: l’errore di Christian Pulisic dagli undici metri e non solo. Dopo l’ingresso in campo di Rafael Leao, l’attaccante portoghese ha cestinato due ghiotte occasioni: una con il mancino a pochi passi da Michele Di Gregorio spedendo incredibilmente a lato, un’altra allo scadere del secondo tempo dopo un assist meraviglioso di Luka Modric. A tu per tu con l’estremo difensore della Juventus, lo stesso Leao ha colpito male il pallone con il destro facendosi ipnotizzare dall’ex portiere del Monza che ha respinto senza problemi la sua conclusione.

Massimiliano Allegri dopo il match di Torino contro la Juventus, nello spogliatoio, ha preso in disparte il suo attaccante, rimproverandolo e cercando di ottenere il meglio da lui per il prosieguo della stagione. L’obiettivo è ottenere il meglio dal suo numero 10 se vuole giocare con continuità ed essere un titolare inamovibile nel suo Milan. Altrimenti il rischio concreto di iniziare le partite dalla panchina è piuttosto alto… un po’ come accaduto la scorsa stagione con Fonseca e Conceicao. Poco prima dell’ingresso in campo di Leao, Allegri aveva provato a caricarlo con un eloquente: “Rafa, non mi fare incazzare eh”, con le parole dell’allenatore riprese dalle telecamere di DAZN.