Napoli, Hojlund passeggia sulla Bielorussa: doppietta e assist. Conte sorride

Antonio Conte può essere davvero soddisfatto perché Rasmus Hojlund continua a fare gol. L’attaccante del Napoli ha infatti vissuto una serata strepitosa, ecco perché.
Napoli continua a godersi Rasmus Hojlund: l’attaccante del Napoli, questa sera, è andato a segno con una doppietta nella sfida che la sua Danimarca ha vinto contro la Bielorussia. Ottima vittoria per la nazionale danese.
Hojlund show con la Danimarca, e il Napoli sorride
L’attaccante danese, arrivato dopo un periodo buio al Manchester United, continua a macinare gol. Le ottime prestazioni che sta fornendo con la maglia del Napoli lo stanno aiutando anche con la maglia del proprio Paese, dove questa sera è andato a segno prima al 19′ poi al 45′, gestendo alla grande l’ottima prestazione messa in campo dai suoi. Per Hojlund anche l’assist per la rete di Patrick Dorgu. E Conte intanto si gode il suo attaccante arrivato per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku.
Hojlund ha debuttato in nazionale nel 2022, fino a ora ha preso parte a 28 partite segnando 9 reti. Convocato per l’Europeo del 2024, è sceso in campo per tutte e quattro le partite fino all’eliminazione dei suoi. Adesso il nuovo obiettivo è il Mondiale del 2026, sperando di arrivarci nella migliore condizione possibile. Intanto tutta Napoli si gode il suo nuovo centravanti che fa show a suon di reti. Fino a ora, infatti, sono 7 reti in 9 partite tra Napoli e Danimarca.
Conte si gode il fattore Hojlund!
Scott McTominay prima, Rasmus Hojlund dopo. A distanza di un anno dall’acquisto dello scozzese, il ds Giovanni Manna, a seguito dell’infortunio di Romelu Lukaku, ha pescato ancora una volta dagli esuberi dei Red Devils con il danese che ha firmato il gol vittoria nella sfida vinta al Maradona per 2-1 contro la squadra di Vieira passata in vantaggio nel primo tempo.
Quattro gol in sei presenze con i campioni in carica della Serie A (7 reti in 9 presenze totali tra club e nazionale), dopo alcuni anni complicati vissuti in Inghilterra con lo United che ha sborsato più di 70 milioni per acquistarlo dall’Atalanta, con lo stesso Hojlund che non è riuscito a replicare i numeri avuti con la Dea e Gian Piero Gasperini in Premier League.
Il riscatto di Hojlund ha un nome e un cognome preciso: Antonio Conte! La fiducia del tecnico salentino, il ko del centravanti belga e un rendimento in crescendo hanno permesso al danese di rinascere all’ombra del Vesuvio con la voglia di raggiungere diversi traguardi con il club del presidente De Laurentiis.
Tre gol in meno di una settimana per l’attaccante danese, arrivato dallo United. Così come McTominay, Hojlund si è preso subito la scena in azzurro: “È un ragazzo di 22 anni, che al Manchester United era in disparte. Ha margini di crescita importanti, deve lavorare perché ha la possibilità di diventare un crack e lo sta dimostrando”.