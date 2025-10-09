Napoli, Hojlund passeggia sulla Bielorussa: doppietta e assist. Conte sorride

Antonio Conte può essere davvero soddisfatto perché Rasmus Hojlund continua a fare gol. L’attaccante del Napoli ha infatti vissuto una serata strepitosa, ecco perché.

Napoli continua a godersi Rasmus Hojlund: l’attaccante del Napoli, questa sera, è andato a segno con una doppietta nella sfida che la sua Danimarca ha vinto contro la Bielorussia. Ottima vittoria per la nazionale danese.

Hojlund show con la Danimarca, e il Napoli sorride

L’attaccante danese, arrivato dopo un periodo buio al Manchester United, continua a macinare gol. Le ottime prestazioni che sta fornendo con la maglia del Napoli lo stanno aiutando anche con la maglia del proprio Paese, dove questa sera è andato a segno prima al 19′ poi al 45′, gestendo alla grande l’ottima prestazione messa in campo dai suoi. Per Hojlund anche l’assist per la rete di Patrick Dorgu. E Conte intanto si gode il suo attaccante arrivato per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku.

Hojlund ha debuttato in nazionale nel 2022, fino a ora ha preso parte a 28 partite segnando 9 reti. Convocato per l’Europeo del 2024, è sceso in campo per tutte e quattro le partite fino all’eliminazione dei suoi. Adesso il nuovo obiettivo è il Mondiale del 2026, sperando di arrivarci nella migliore condizione possibile. Intanto tutta Napoli si gode il suo nuovo centravanti che fa show a suon di reti. Fino a ora, infatti, sono 7 reti in 9 partite tra Napoli e Danimarca.

Scott McTominay prima, Rasmus Hojlund dopo. A distanza di un anno dall’acquisto dello scozzese, il ds Giovanni Manna, a seguito dell’infortunio di Romelu Lukaku, ha pescato ancora una volta dagli esuberi dei Red Devils con il danese che ha firmato il gol vittoria nella sfida vinta al Maradona per 2-1 contro la squadra di Vieira passata in vantaggio nel primo tempo.

Quattro gol in sei presenze con i campioni in carica della Serie A (7 reti in 9 presenze totali tra club e nazionale), dopo alcuni anni complicati vissuti in Inghilterra con lo United che ha sborsato più di 70 milioni per acquistarlo dall’Atalanta, con lo stesso Hojlund che non è riuscito a replicare i numeri avuti con la Dea e Gian Piero Gasperini in Premier League.