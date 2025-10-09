SI HD

Nazionale, le ultime verso l’Estonia. Cosa serve per la qualificazione al Mondiale 2026

di

L’Italia si avvicina a due impegni che saranno di vitale importanza. La Nazionale sfiderà Estonia e Israele per le qualificazioni al Mondiale 2026. Due gare da non sbagliare per gli azzurri di Rino Gattuso che come primo obiettivo devono vedere i playoff, con la Norvegia che per adesso rimane staccata.

Sabato l’Italia affronterà l’Estonia prima della discussa sfida contro Israele. Rino Gattuso dovrà fare a meno di Matteo Politano e ridisegnare il suo scacchiere in base ai presenti e a quelle che saranno le esigenze.

Gennaro Gattuso, allenatore della Nazionale
Gennaro Gattuso, allenatore della Nazionale (LaPresse) -Sportitalia.it

Le probabili formazioni di Estonia-Italia

ESTONIA (5-4-1) – Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Jürgen Henn
ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi; Raspadori, Retegui, Kean. All.: Gennaro Gattuso.

Il calendario della Nazionale e della Norvegia

Distanziate da 6 punti in classifica ma con l’Italia che ha una partita in meno, gli azzurri dovranno sperare in più di un passo falso della Norvegia. Anche perché, oltre allo scontro diretto, i norvegesi sono avanti anche nella differenza reti,
  • 11 ottobre 2025, 18:00: Norvegia-Israele
  • 11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia
  • 14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele
  • 13 novembre 2025, 18:00: Norvegia-Estonia
  • 13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia
  • 16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia

Nazionale, le dichiarazioni di Gattuso

 

Gennaro Gattuso, l'allenatore della Nazionale
Gennaro Gattuso, l’allenatore della Nazionale (ANSA)

 

Il Ct della nazionale italiana, Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha presentato il doppio impegno della sosta che vedrà gli azzurri impegnati contro Estonia e Israele valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che si disputeranno in America nel 2026. “Le scelte sono fatte sulla base di partite che affronteremo diversamente. Fuori non si respira una bellissima aria, ma noi dobbiamo pensare al nostro.

Poi se andremo ai playoff li affronteremo, ma per andarci dobbiamo finire davanti a Israele. Dobbiamo sempre essere pronti. Martedì andremo a Udine e sapremo che ci sarà pochissima gente, e capisco la preoccupazione. Dobbiamo andare al Mondiale e ce la metteremo tutta, sarebbe stato bello avere lo stesso entusiasmo di Bergamo, ma so che non è una situazione facile”.

Ahanor dell’Atalanta e Tresoldi del Brugge potrebbero essere le prossime novità nei convocati dell’Italia in vista dei prossimi appuntamenti con l’italo-tedesco, che gioca in Belgio, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Nazionale della Germania fino all’Under 21. “Stiamo parlando di loro da un po’, sono giocatori che hanno la possibilità di vestire la maglia azzurra e ci stiamo lavorando. Ne stiamo parlando con Buffon e con la federazione, vedremo se si potrà far qualcosa”.

Gattuso ha spiegato il motivo della mancata convocazione di Federico Chiesa del Liverpool: “È la linea che ho con tutti, ci parlo tanto e gli rompo le scatole ogni dieci giorni. Con Federico c’è stata una lunga chiacchierata, sa cosa penso di lui, ma bisogna anche rispettare quel che dice il giocatore: non si sente al cento per cento e deve risolvere delle problematiche. Non c’è nessun caso o segreto”.

