Nazionale, le ultime verso l’Estonia. Cosa serve per la qualificazione al Mondiale 2026

Ahanor dell’Atalanta e Tresoldi del Brugge potrebbero essere le prossime novità nei convocati dell’Italia in vista dei prossimi appuntamenti con l’italo-tedesco, che gioca in Belgio, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Nazionale della Germania fino all’Under 21. “Stiamo parlando di loro da un po’, sono giocatori che hanno la possibilità di vestire la maglia azzurra e ci stiamo lavorando. Ne stiamo parlando con Buffon e con la federazione, vedremo se si potrà far qualcosa”.

Gattuso ha spiegato il motivo della mancata convocazione di Federico Chiesa del Liverpool: “È la linea che ho con tutti, ci parlo tanto e gli rompo le scatole ogni dieci giorni. Con Federico c’è stata una lunga chiacchierata, sa cosa penso di lui, ma bisogna anche rispettare quel che dice il giocatore: non si sente al cento per cento e deve risolvere delle problematiche. Non c’è nessun caso o segreto”.