Nazionale, le ultime verso l’Estonia. Cosa serve per la qualificazione al Mondiale 2026

L’Italia si avvicina a due impegni che saranno di vitale importanza. La Nazionale sfiderà Estonia e Israele per le qualificazioni al Mondiale 2026. Due gare da non sbagliare per gli azzurri di Rino Gattuso che come primo obiettivo devono vedere i playoff, con la Norvegia che per adesso rimane staccata.
Sabato l’Italia affronterà l’Estonia prima della discussa sfida contro Israele. Rino Gattuso dovrà fare a meno di Matteo Politano e ridisegnare il suo scacchiere in base ai presenti e a quelle che saranno le esigenze.
Le probabili formazioni di Estonia-Italia
Il calendario della Nazionale e della Norvegia
- 11 ottobre 2025, 18:00: Norvegia-Israele
- 11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele
- 13 novembre 2025, 18:00: Norvegia-Estonia
- 13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia
- 16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia
Nazionale, le dichiarazioni di Gattuso
Il Ct della nazionale italiana, Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha presentato il doppio impegno della sosta che vedrà gli azzurri impegnati contro Estonia e Israele valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che si disputeranno in America nel 2026. “Le scelte sono fatte sulla base di partite che affronteremo diversamente. Fuori non si respira una bellissima aria, ma noi dobbiamo pensare al nostro.