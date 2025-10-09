Non è tutto un disastro: Hamilton ha appena battuto un record di Schumacher

Lewis Hamilton e la Ferrari hanno corso l’ennesimo difficile Gran Premi odella stagione, anche se non è tutto quanto da buttare.

Lewis Hamilton non ricorderà particolarmente con piacere e soddisfazione il suo primo anno in Ferrari. Non solo perché mediamente è stato meno veloce e costante del compagno di squadra Charles Leclerc, ma anche perché la vettura che è arrivato a guidare non è praticamente mai stata competitiva rispetto a quelle degli altri team come McLaren, Mercedes e Red Bull.

Abbastanza indicativo il fatto che il cavallino rampante non è mai riuscito praticamente a lottare per la vittoria nel 2025. Una stagione completamente da dimenticare per Hamilton e la scuderia di Maranello, con le parti che cercheranno di resettare ogni cosa per ripartire al meglio in ottica 2026. Anche se, almeno per quanto riguarda il Gran Premio di Singapore, non sarebbe evidentemente tutto quanto da buttare.

Hamilton batte un record di Schumacher: i dettagli

Lewis Hamilton ha battuto un record di Michael Schumacher a Singapore. Non che ci sia molto da festeggiare, dato che ha concluso la sua gara appena in top 10 a causa di un problema ai freni che gli ha impedito di superare la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli nelle fasi finali di gara. Quantomeno, però, il sette volte campione del mondo si è tolto questa piccola soddisfazione. Una magra consolazione giunta al termine di un GP e più in generale in una stagione davvero negativa da considerare e valutare.

Comunque, soffermandoci sul record siglato, si tratta di un primato che lo pone davanti a Schumacher per quanto riguarda i giri veloci. Avendo ottenuto il giro migliore in gara, e fra le altre cose il primo in Ferrari, è riuscito a realizzarne almeno uno per la sedicesima stagione consecutiva in F1. Fino a prima di Singapore, i due piloti erano alla pari in questa speciale statistica, con l’inglese e il tedesco che hanno fatto registrare il giro veloce della corsa per 15 anni consecutivi.

Adesso, però, l’ex Mercedes e McLaren ha scavalcato la leggenda di Benetton e Ferrari. C’è riuscito alla 19° stagione all’interno della classe regina del motorsport. Hamilton solamente nel 2009 non ha messo a segno almeno un giro veloce, quindi sono 18 le annate con questa piccola soddisfazione accumulata, di cui 16 consecutive. Non che per un campione del genere possa essere chissà quale soddisfazione, visto che le premesse a inizio stagione erano decisamente altre. In ogni caso, a Singapore è avvenuto il ‘cambio della guardia’ con Schumacher.