Paolini, svela un retroscena su Sinner: “Ho fatto una cosa che mi ha detto. Se lo dice lui…”

Un consiglio prezioso, preziosissimo, da parte del numero 2 al Mondo. Lo sa bene Jasmine Paolini, una delle atlete di punta del nostro tennis che, durante le Finals dello scorso anno a Malaga, ha ricevuto da Jannik Sinner un prezioso consiglio.

A svelare il retroscena è stata proprio la Paolini, in un’intervista riportata da Gazzetta.it. Il fatto risale allo scorso novembre quando sia Jasmine sia Jannik Sinner erano impegnati a Malaga per le Finals. Il consiglio sarebbe stato rivolto da Sinner a Renzo Furlan, che all’epoca allenava proprio la Paolini. Un consiglio preziosissimo che la tennista azzurra si è portata avanti. Ma cosa si sarebbero detti i due?

Paolini rivela: “Ecco come sono andate le cose”

Jasmine Paolini ha rivelato: “Renzo Furlan stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo, ma non posso dire di cosa si tratta perché altrimenti lo verrebbero a sapere anche le mie avversarie”.

E sul consiglio vero e proprio, la Paolini ha aggiunto: “Furlan mi ha detto: ‘Jannik ha detto che devi fare questo’. E’ chiaro che quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi farlo. Come puoi dire di no a un suo consiglio?”

Paolini-Errani da favola: è festa a Pechino

Sara Errani e Jasmine Paolini fanno il bis e vincono il doppio del torneo WTA 1000 di Pechino per il secondo anno consecutivo. Una vittoria molto importante quella del duo azzurro, appena confermatosi campione del Mondo con la maglia azzurra alla Billie Jean King Cup.

La coppia di tenniste azzurre, che lo scorso anno hanno vinto anche l’oro olimpico, hanno conquistato il quarto titolo stagionale nel circuito di doppio. Oggi, il trionfo in finale è arrivato dopo una tiratissima partita 6-7 (1-7) 6-3 10-2 contro il duo Stollar (ungherese) e Kato (giapponese). La coppia azzurra ha conquistato nella capitale cinese il secondo titolo dopo quello che aveva già vinto nel 2024.

Alla fine del match vinto contro la coppia delle tenniste giapponesi e ungheresi non hanno fatto una vera e propria dedica, ma hanno festeggiato celebrando la doppietta cinese. Tanti i sorrisi nei festeggiamenti delle due tenniste, come spesso accade al termine dei loro trionfi.

Errani e Paolini, confermandosi campionesse a Pechino, hanno confermato di essere le protagoniste assolute del doppio femminile nel 2025, guidando la Race come coppia numero uno e conquistando con largo anticipo la qualificazione alle Finals di Riyadh, dove avevano già preso parte nella passata edizione. Come detto, per le due azzurre si tratta del quarto titolo stagionale, dopo i trionfi nei prestigiosi WTA 1000 di Doha (cemento) e Roma (terra), oltre allo storico successo al Roland Garros, primo Slam vinto insieme. Hanno inoltre raggiunto la finale sull’erba di Berlino (WTA 500) e le semifinali allo US Open.

In totale, il bottino sale a nove trofei condivisi, inclusa la medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un palmarès che le consacra non solo tra le migliori del circuito attuale, ma anche nella storia recente del tennis. Sara Errani, già entrata nella leggenda insieme a Roberta Vinci completando il Career Grand Slam in doppio, ha ora aggiunto anche l’oro olimpico, raggiunto stavolta con Jasmine Paolini.