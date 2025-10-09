Sergio Conceicao alla corte di Benzema: le prime immagini all’Al-Ittihad

L’ex allenatore del Milan ha trovato un nuovo incarico: ha infatti firmato con l’Al Ittihad, la squadra che può contare su Karim Benzema come perno principale. Conceicao sostituisce Laurent Blanc.
Sergio Conceicao arriva dunque in Arabia Saudita: ha infatti firmato il contratto con l’Al Ittihad ed è pronto a tornare in pista dopo l’ultima altalenante avventura sulla panchina del Milan. Il club arabo ha ufficializzato il tutto sui propri canali social, che mostra l’accoglienza del portoghese da parte della dirigenza del club.
Le prime immagini di Conceicao in Arabia
Il portoghese avrà il compito principale di risollevare l’umore di una squadra che sta attraversando un periodo altalenante. Conceicao sostituisce Laurent Blanc, derby dal sapore di Serie A con il portoghese che ritroverà Simone Inzaghi.
Visualizza questo post su Instagram
L’avventura di Sergio Conceicao al Milan: i numeri
L’avventura di Sergio Conceiçao al Milan era partita alla grande con il trionfo in Supercoppa italiana ma si è chiusa col ko contro il Bologna nella finale di Coppa Italia. Arrivato nel dicembre dello scorso anno al posto di Paulo Fonseca, il portoghese ha guidato la squadra per 31 partite chiudendo con un bilancio di 16 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Il campionato il Milan l’ha chiuso al decimo posto mentre il cammino in Champions si è interrotto ai playoff.
Saudi Pro League, pari folle tra Al Ahli e Al-Hilal!
Pareggio a dir poco scoppiettante in Saudi Pro League tra Al Ahli e Al-Hilal. La formazione di Simone Inzaghi si fa rimontare tre reti, dopo esser andata avanti con i gol di Theo Hernandez e la doppietta di Malcom. Nel secondo tempo, dopo la mezz’ora di gioco, l’Al Ahli accorcia le distanze con Toney (78′), che segna anche il 2-3 al minuto 87. Al 91′ ci pensa l’ex Atalanta Demiral a siglare il definitivo 3-3. Con questo risultato, entrambe le formazioni restano a quota 5 punti dopo tre giornate di campionato.