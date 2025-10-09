Sergio Conceicao alla corte di Benzema: le prime immagini all’Al-Ittihad

L’ex allenatore del Milan ha trovato un nuovo incarico: ha infatti firmato con l’Al Ittihad, la squadra che può contare su Karim Benzema come perno principale. Conceicao sostituisce Laurent Blanc.

Sergio Conceicao arriva dunque in Arabia Saudita: ha infatti firmato il contratto con l’Al Ittihad ed è pronto a tornare in pista dopo l’ultima altalenante avventura sulla panchina del Milan. Il club arabo ha ufficializzato il tutto sui propri canali social, che mostra l’accoglienza del portoghese da parte della dirigenza del club.

Le prime immagini di Conceicao in Arabia

Il portoghese avrà il compito principale di risollevare l’umore di una squadra che sta attraversando un periodo altalenante. Conceicao sostituisce Laurent Blanc, derby dal sapore di Serie A con il portoghese che ritroverà Simone Inzaghi.