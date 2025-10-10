Arbitro Taylor sui fantasmi di Roma-Siviglia: “No errori gravi. Tutta colpa di Mourinho”

L’arbitro inglese torna a parlare su quanto successo dopo la finale di Europa League di Budapest: un attacco diretto nei confronti dell’attuale allenatore del Benfica.

L’arbitro inglese Anthony Taylor è un fiume in piena e racconta cosa è accaduto durante e dopo la finale di Europa League di due stagioni fa tra Siviglia e Roma, con pesanti accuse nei confronti di José Mourinho. Dopo i tempi regolamentari e i supplementari il match è terminato con il punteggio di 1-1 ed è stato deciso ai rigori con gli andalusi che hanno avuto la meglio dei giallorossi. Il direttore di gara è stato pesantemente attaccato anche nei giorni a seguire… Nel video, girato nella zona del parcheggio lo Special One è esploso con un eloquente: “You’re a fucking disgrace, man! (Sei una fott… disgrazia!)”. Mou se l’è presa poi con il designatore UEFA Rosetti ironizzando sull’operato anche della sala VAR: “Congratulations!”. E ancora: “Non hanno nemmeno vergogna sulla loro faccia…”.

Le parole dell’arbitro Taylor: preso di mira José Mourinho

Senza mezzi termini l’arbitro Taylor ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla BBC Sport: “È stato sicuramente il momento peggiore della mia carriera per quanto riguarda gli abusi. In queste partite di alto livello c’è sempre grande scrutinio, ma qui, dove non c’erano errori chiari… si è parlato di tutto questo solo perché una squadra ha perso e bisognava trovare un colpevole. Per me è stato molto deludente, frustrante e irritante”. Il fischietto inglese 46enne ricorda anche dei contatti con alcuni tifosi giallorossi in aeroporto: “Mi sono chiesto se fosse stato un errore viaggiare con la mia famiglia. Da allora non sono più venuti a vedere una mia partita”. Le proteste accese dello Special One sono costate quattro turni di squalifica nelle competizioni europee.

Un episodio che a distanza di anni continua a essere nelle menti dei tifosi capitolini che si sono visti privati di un altro trofeo europeo dopo la vittoria in Conference League per 1-0 contro il Feyenoord con José Mourinho alla guida dei giallorossi. Nel frattempo è iniziato un nuovo corso in casa Roma con Gian Piero Gasperini come guida tecnica con l’obiettivo di riportare il club dove merita: in Champions League.