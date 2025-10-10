Da fuoriclasse a (quasi) meteora: la discesa del campione brasiliano

Una discesa che sembra non avere fine. Un campione che aveva tutto per diventare uno tra i più forti del mondo, forse lo è comunque diventato ma quanti rimpianti per quello che avrebbe potuto fare se fosse stato nelle migliori condizioni possibili.

Stiamo parlando di Neymar Jr. Il campione brasiliano sta continuando la sua discesa che ormai è iniziata anni fa. Dopo l’esperienza al Barcellona ecco che Neymar si è perso, l’esperienza al Psg non ha portato i risultati sperati fino all’approdo in Arabia Saudita dove sì, Neymar è stato riempito di milioni, ma il calcio europeo ha perso quella stella che avrebbe potuto brillare ancora per tanto tempo.

La conferma di come il calcio possa essere davvero crudele. Neymar, tra scelte sbagliate a una marea di problemi fisici, non è mai riuscito a esprimere il suo potenziale. Adesso, a un’età ormai avanzata, il brasiliano sembra sempre più sul viale del tramonto della sua carriera.

Neymar ormai un fantasma: al Santos è sempre infortunato!

Nel frattempo Neymar resta infortunato. Il presidente del Santos, Marcelo Teixeira, è intervenuto per fare chiarezza sulla situazione dell’attaccante: “Il dipartimento medico gli ha fornito delle indicazioni e lui sta facendo di tutto per recuperare. Sia al club che a casa sua. Tutte le indicazioni sono rispettate dal giocatore.

Ovviamente, non possiamo garantire quando Neymar tornerà. Alcuni media hanno indicato che non giocherà più nel campionato brasiliano, ma non è questa l’informazione che ho dal nostro dipartimento medico. Non credo che Neymar sia demotivato o deluso. Ho parlato in privato con lui, parlo con suo padre e i professionisti coinvolti nel recupero e tutti affermano chiaramente che il giocatore è molto concentrato per recuperare il prima possibile”.

A gennaio scorso il suo ritorno al Santos: il comunicato emozionante

Con un comunicato ufficiale sul proprio profilo Instagram, il Santos ha annunciato il ritorno di Neymar Jr. Ecco il testo del comunicato: “È andato e tornato. Ha mantenuto la sua promessa. Neymar Jr. è tornato ai Peixão! Idolo di una generazione è responsabile di portare avanti l’eredità di Re Pelé, la stella torna a casa per tirare fuori dall’armadio la sacra maglia numero 10 e incantare ancora una volta il pianeta. Sono state cinque stagioni magiche con il Manto Sagrado, con gol da antologia, dribbling indimenticabili e, naturalmente, tanti titoli. Neymar Jr ha giocato 230 partite e segnato 138 gol, diventando il capocannoniere dell’era “post-Pelé”. In tutto ha vinto la Copa do Brasil (2010), la Conmebol Libertadores (2011), la Recopa Sul-Americana (2012) e tre edizioni del Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012). BENTORNATO, ETERNO RAGAZZO DEL VILA BELMIRO! ⚡”