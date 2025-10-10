Gattuso presenta la sfida con l’Estonia: “Non scherziamo col fuoco”, poi annuncia un titolare

Le dichiarazioni del commissario tecnico dell’Italia in vista della sfida contro l’Estonia: un match cruciale in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

“Domani ci giochiamo tanto. I playoff non sono scontati, dobbiamo fare punti: non scherziamo col fuoco“. Così è iniziata la conferenza stampa di Rino Gattuso, ct dell’Italia, alla vigilia della partita in Estonia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. “Finché la matematica non ci dice che siamo agli spareggi, non mi fido – ha proseguito l’allenatore azzurro -. Sembra tutto facile, ma ai playoff non ci siamo ancora. Questo lo sappiamo bene, i giocatori e io. Non guardiamo al risultato di Norvegia-Israele, domani ci giochiamo tanto. Non scherziamo e vediamo di essere seri: io e i miei giocatori lo sappiamo, c’è da fare ancora tanto e ci giochiamo molto. Ricordiamocelo bene”.

Estonia-Italia: la conferenza stampa del ct Gennaro Gattuso

L’allenatore ha parlato dei singoli soffermandosi sulla convocazione di Leonardo Spinazzola al posto dell’infortunato Politano: “Spina è un ragazzo sorridente con grandissime qualità. L’ho visto proprio come pensavo, preferisce di più giocare a sinistra ma sa che deve darci una mano e ha dato disponibilità. Per me questo è importante, lo ringrazio ancora. Raspadori dal primo minuto?

I giocatori devono sempre farsi trovare pronti coi cinque cambi e devono dare il massimo per dare una mano. Cambiaghi può debuttare? Certo, altrimenti non l’avrei chiamato. Raspadori può fare entrambe le fasi, ha fisico e mentalità. Sicuramente è più attaccante di Cambiaghi o Zaccagni. Invece Cambiaghi ha entrambe le fasi ed è pronto”.

Appuntamento domani alle 20.45 a Tallinn per la Nazionale guidata dal ct Rino Gattuso, che sarebbe pronto ad affidarsi al 4-4-2 con due novità rispetto alla vittoria di Bergamo. Complici le assenze di Matteo Politano e Mattia Zaccagni per infortunio, Giacomo Raspadori dovrebbe essere il titolare a sinistra, con l’ultimo convocato Leonardo Spinazzola che insidia Andrea Cambiaso dal primo minuto. Confermata la coppia d’attacco formata da Moise Kean e Mateo Retegui, mentre i centrali Riccardo Calafiori e Alessandro Bastoni a protezione di capitan Gigio Donnarumma, con Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco larghi sulle fasce.