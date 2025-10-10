L’Italia Under 20 di Nunziata abbandona il Mondiale di categoria: gli Stati Uniti travolgono gli azzurri ed il protagonista è il nuovo acquisto del Parma: statunitense di nascita, ma con origini argentine e anche… italiane.

Il cammino dell’Italia al Mondiale Under 20 si interrompe bruscamente agli ottavi di finale. A Rancagua, in Cile, gli Azzurrini cadono 3-0 contro gli Stati Uniti, trascinati da un ispiratissimo Benjamin Cremaschi – nuovo acquisto estivo del Parma – autore di una prestazione da protagonista assoluto. La squadra di Carmine Nunziata dunque dice addio al sogno iridato, per mano di un ragazzo che nel sangue ha anche tracce di Italia.

Italia fuori dal Mondiale U20: Cremaschi del Parma mattatore

Il centrocampista del Parma, classe 2005, non solo ha messo a segno due delle tre reti statunitensi, ma ha anche guidato il centrocampo americano con personalità, qualità e ritmo. Nato a Mendoza e con doppia cittadinanza italo-argentina, “Benja” ha confermato di essere uno dei talenti più brillanti del torneo. Cremaschi ha poi contribuito ad eliminare una delle Nazionali cui è legato dalle origini: statunitense di nascita, è di genitori argentini (emigrati per lavoro), ma ha anche origini italiane.

Il vantaggio USA arriva al 15′, con Cremaschi rapido nel ribadire in rete una respinta corta del portiere Seghetti, dopo essersi procurato lui stesso il calcio d’angolo da cui nasce l’azione. L’Italia fatica a reagire e nella ripresa viene colpita altre due volte: prima su una punizione velenosa di Tsakiris al 79’, poi ancora da Cremaschi, che nel recupero chiude una perfetta ripartenza con un morbido tocco di sinistro.

La prestazione dell’italo-argentino va oltre i gol: 57 tocchi, un’ottima percentuale di passaggi riusciti, lanci precisi, capacità di inserirsi negli spazi e presenza costante sia in fase offensiva che difensiva. In breve, un centrocampista completo e già maturo per il grande palcoscenico.

Per l’Italia, quella andata in scena allo stadio “El Teniente” è una serata da dimenticare: poca intensità, idee confuse e una netta inferiorità nei duelli individuali. La squadra di Nunziata saluta la competizione senza mai dare l’impressione di poterla davvero impensierire.

Gli Stati Uniti avanzano così ai quarti di finale, dove domenica 12 ottobre affronteranno la vincente tra Marocco e Corea del Sud. Con cinque reti in quattro partite, Cremaschi è ora in testa alla classifica marcatori del torneo e punta a trascinare i suoi verso il sogno mondiale.

Stati Uniti-Italia 3-0, il tabellino

Risultato finale: USA 3-0 Italia

Marcatori: 15’ Cremaschi, 79’ Tsakiris, 93’ Cremaschi

USA (4-1-4-1): Beaudry; Westfield, Kohler, Wynder, Norris (Baker-Whiting 87’); Raines; Gozo (Brennan 71’), Cremaschi, Tsakiris (Corcoran 87’), Habroune (Zambrano 71’); Campbell (Miller 60’).

All. Mitrovic

Italia (3-4-2-1): Seghetti; Verde (Konate 78’), Natali, Corradi; Idele (Benjamin 83’), Mannini, Riccio (Sala 57’), Cama; Mosconi (Romano 57’), Okoro, Iddrissou (Liberali 46’).

All. Nunziata

Arbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Ammoniti: Norris (USA)