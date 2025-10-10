Juventus, addio a Di Gregorio: Maignan nel mirino. Sfida al Milan sul rinnovo

Di Gregorio si era anche soffermato sul rapporto con il tecnico Tudor, analizzandolo nello specifico:”Al di là dei discorsi e degli aspetti tattici, sempre importanti, Tudor è stato bravo soprattutto a toccare le corde giuste della squadra a livello emotivo. Quando è arrivato alla Juventus a fine marzo, noi venivamo da due sconfitte pesanti ed era difficile rialzarsi. Ma lui è riuscito”.

L’obiettivo della Juve? “Credo che l’obiettivo del quarto posto fosse il minimo in campionato, ma si era complicato e a quel punto tutto è più difficile. Però siamo riusciti a compattarci come squadra, con idee chiare, nette. E dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions siamo venuti in America a giocarci questa competizione importante e bellissima contro le squadre migliori del mondo. È inevitabile avere una carica in più”.

E adesso il futuro di Di Gregorio potrebbe essere seriamente lontano dalla Juventus. Un incastro di portieri che potrebbe verificarsi molto presto. Difficilmente a gennaio, ma a giugno l’ipotesi di un cambio della prima guardia difensiva non sembra così utopistico.