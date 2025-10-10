Juventus, addio a Di Gregorio: Maignan nel mirino. Sfida al Milan sul rinnovo

La Juventus studia il portiere del prossimo futuro e potrebbe dire addio a Michele Di Gregorio. Gli occhi della Vecchia Signora sono indirizzati verso Mike Maignan, estremo difensore del Milan, il cui rinnovo è sempre più in discussione dopo le voci estive che lo vedevano a un passo da lasciare Milano.
Mike Maignan potrebbe andare alla Juventus? Di certo la Vecchia Signora monitora la situazione: no al rinnovo con il Diavolo e la Juve può fiutare l’occasione, come evidenzia La Gazzetta dello Sport. Maignan, in scadenza a giugno, starebbe valutando la possibilità di restare in Serie A, trasferendosi in un’altra big del massimo campionato italiano.
Maignan, rinnovo complicato
La situazione relativa a Mike Maignan non è così limpida. Già in estate c’erano stati degli abboccamenti con Chelsea e Bayern Monaco, ma poi Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, aveva deciso di stoppare tutto, fermando ogni operazione in uscita. Così l’estremo difensore è rimasto al servizio del Diavolo, anche se la questione rinnovo continua a protrarsi per le lunghe e alla fine il Milan corre il rischio di veder fronteggiare una sorta di caso Donnarumma bis. Il Milan, dal canto suo, proverà fino alla fine a convincere Maignan a rinnovare. Ma la situazione sembra molto complicata.
Di Gregorio, futuro lontano da Torino?
Di Gregorio si era anche soffermato sul rapporto con il tecnico Tudor, analizzandolo nello specifico:”Al di là dei discorsi e degli aspetti tattici, sempre importanti, Tudor è stato bravo soprattutto a toccare le corde giuste della squadra a livello emotivo. Quando è arrivato alla Juventus a fine marzo, noi venivamo da due sconfitte pesanti ed era difficile rialzarsi. Ma lui è riuscito”.
L’obiettivo della Juve? “Credo che l’obiettivo del quarto posto fosse il minimo in campionato, ma si era complicato e a quel punto tutto è più difficile. Però siamo riusciti a compattarci come squadra, con idee chiare, nette. E dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions siamo venuti in America a giocarci questa competizione importante e bellissima contro le squadre migliori del mondo. È inevitabile avere una carica in più”.
E adesso il futuro di Di Gregorio potrebbe essere seriamente lontano dalla Juventus. Un incastro di portieri che potrebbe verificarsi molto presto. Difficilmente a gennaio, ma a giugno l’ipotesi di un cambio della prima guardia difensiva non sembra così utopistico.