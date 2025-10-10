Udinese, Inler a Sportitalia su Solet e Zaniolo: “Segnatevi questi due talenti per il futuro”

Ai microfoni di Sportitalia il direttore sportivo dell’Udinese Gokhan Inler ha fatto il punto su alcuni singoli della rosa a disposizione di Kosta Runjaic.

Un inizio di stagione importante per l’Udinese di Kosta Runjaic a caccia di riscatto al rientro della sosta: sicuramente la più grande impresa dei friulani è la vittoria di San Siro contro l’Inter in rimonta. Oltre al successo in Coppa Italia contro il Palermo, i bianconeri hanno vissuto due battute d’arresto con Milan e Sassuolo e sono reduci dal pareggio interno contro il Cagliari in cui avrebbero sicuramente meritato di più. Dodicesimo posto in stagione con 8 punti, di cui 7 collezionati nelle prime giornate di campionato contro la squadra di Chivu, il Pisa più il pareggio di Bologna.

Le dichiarazioni di Inler ai microfoni di Sportitalia

Ai microfoni di Sportitalia di Tancredi Palmeri, il direttore sportivo dell’Udinese, Gokhan Inler, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Solet? Chiaramente non solo lui, altri profili erano sempre interessati. Con Oumar siamo stati chiari, anche lui deve avere un percorso bello. Quest’anno lo deve dimostrare sul campo: Solet è un grande giocatore, quindi per noi è importante questo. Zaniolo? Innanzitutto è un ragazzo molto positivo, voleva venire da noi. Daremo il massimo per lui, sta crescendo. Fa degli allenamenti extra, si comporta bene. L’obiettivo è anche la Nazionale no? Noi cercheremo di aiutarlo! I giovani? Ne abbiamo un paio, uno è Matteo Palma che è cresciuto tanto, velocissimo. Sono contento che l’ho conosciuto un anno fa. Lui è molto interessante così come Lennon Miller. Ha i piedi molto buoni, ha l’intelligenza forte. E’ ancora giovane. Poi anche Gueye!”.

Alla ripresa del campionato, i bianconeri giocheranno in trasferta sul campo della Cremonese, lunedì 20 ottobre alle 20.45, allo Zini, contro la formazione guidata dall’ex allenatore Davide Nicola. L’obiettivo resta sempre la salvezza, con Zaniolo e compagni che proveranno a fare meglio dell’ultima stagione nonostante abbiano perso gran parte dello zoccolo duro dell’anno scorso come Lorenzo Lucca ceduto al Napoli, Florian Thauvin al Lens o Jaka Bijol al Leeds senza dimenticare i vari Payero e Lautaro Giannetti.