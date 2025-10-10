SI HD

Udinese, Inler a Sportitalia su Solet e Zaniolo: "Segnatevi questi due talenti per il futuro"

Udinese, Inler a Sportitalia su Solet e Zaniolo: “Segnatevi questi due talenti per il futuro”

Ai microfoni di Sportitalia il direttore sportivo dell’Udinese Gokhan Inler ha fatto il punto su alcuni singoli della rosa a disposizione di Kosta Runjaic.

Un inizio di stagione importante per l’Udinese di Kosta Runjaic a caccia di riscatto al rientro della sosta: sicuramente la più grande impresa dei friulani è la vittoria di San Siro contro l’Inter in rimonta. Oltre al successo in Coppa Italia contro il Palermo, i bianconeri hanno vissuto due battute d’arresto con Milan e Sassuolo e sono reduci dal pareggio interno contro il Cagliari in cui avrebbero sicuramente meritato di più. Dodicesimo posto in stagione con 8 punti, di cui 7 collezionati nelle prime giornate di campionato contro la squadra di Chivu, il Pisa più il pareggio di Bologna.

Le parole del direttore sportivo dell’Udinese Inler a Sportitalia

Ai microfoni di Sportitalia di Tancredi Palmeri, il direttore sportivo dell’Udinese, Gokhan Inler, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Solet? Chiaramente non solo lui, altri profili erano sempre interessati. Con Oumar siamo stati chiari, anche lui deve avere un percorso bello. Quest’anno lo deve dimostrare sul campo: Solet è un grande giocatore, quindi per noi è importante questo. Zaniolo? Innanzitutto è un ragazzo molto positivo, voleva venire da noi. Daremo il massimo per lui, sta crescendo. Fa degli allenamenti extra, si comporta bene. L’obiettivo è anche la Nazionale no? Noi cercheremo di aiutarlo! I giovani? Ne abbiamo un paio, uno è Matteo Palma che è cresciuto tanto, velocissimo. Sono contento che l’ho conosciuto un anno fa. Lui è molto interessante così come Lennon Miller. Ha i piedi molto buoni, ha l’intelligenza forte. E’ ancora giovane. Poi anche Gueye!”.

Alla ripresa del campionato, i bianconeri giocheranno in trasferta sul campo della Cremonese, lunedì 20 ottobre alle 20.45, allo Zini, contro la formazione guidata dall’ex allenatore Davide Nicola. L’obiettivo resta sempre la salvezza, con Zaniolo e compagni che proveranno a fare meglio dell’ultima stagione nonostante abbiano perso gran parte dello zoccolo duro dell’anno scorso come Lorenzo Lucca ceduto al Napoli, Florian Thauvin al Lens o Jaka Bijol al Leeds senza dimenticare i vari Payero e Lautaro Giannetti.

