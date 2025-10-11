Casertana-Catania: scontri in autostrada, il video di un automobilista mostra la guerriglia

Scontri tra tifosi della Casertana e del Catania, incrociatisi sull’autostrada di Salerno, all’altezza di San Mango. I catanesi scendevano da Giugliano, i casertani salivano da Picerno.

Si chiude male la giornata di Serie C. Sono infatti avvenuti scontri tra tifosi della Casertana e del Catania, incrociatisi sull’autostrada di Salerno, all’altezza di San Mango. I catanesi scendevano da Giugliano, i casertani salivano da Picerno. Autostrada in tilt, non ci sarebbero feriti. Gli ultras delle due squadre si sono incontrati all’altezza di San Mango Piemonte e lì sono iniziati gli scontri con la tifoseria della Casertana che era di ritorno dalla trasferta vittoriosa di Picerno e quella del Catania reduce dalla vittoria 0-3 contro il Giugliano. Fumogeni, lancio di oggetti e tantissimi problemi alla circolazione. Il traffico è rimasto in stop per molto tempo con gli automobilisti fermi sulle carreggiate.

Incidenti sull’A2, le immagini

Tra le 150 e le 200 persone sono scese dai mezzi che avevano utilizzato per andare in trasferta a Picerno e Giugliano per seguire Casertana e Catania ed hanno dato vita ad una piccola “guerriglia”. Il lancio di fumogeni ha incendiato anche alcune sterpaglie che costeggiano l’autostrada. Sul posto è intervenuta la polizia stradale anche e soprattutto per gestire il traffico. Gli automobilisti, esterni alla faccenda quindi sono rimasti quindi bloccati per diverso tempo senza poter ripartire. L’intervento delle Forze dell’Ordine si è rivelato fondamentale, e dopo non poche difficoltà si è riusciti a sedare la rissa e a ristabilire le condizioni di sicurezza. L’episodio odierno si inserisce in una preoccupante scia di incidenti che vedono le tifoserie coinvolte in atti di violenza lontano dagli stadi, minando così l’immagine dello sport e del calcio e mettendo soprattutto a rischio la sicurezza dei cittadini incolpevoli.

La nota dell’Anas

Questa la nota dell’Anas: «Sull’ A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico sta subendo forti rallentamenti e code a causa di scontri tra tifoserie, in corrispondenza dell’area di servizio di Salerno, al km 13,500. Sul posto sono presenti le squadre l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148».