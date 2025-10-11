Ciclismo, infinito Pogacar: quinto Giro di Lombardia consecutivo

Tadej Pogacar continua a riscrivere la storia del ciclismo, il “Cannibale” ha vinto per la quinta volta consecutiva il Giro di Lombardia. Nessun altro corridore vi era mai riuscito fino ad’ora.

Tadej Pogacar sferra l’attacco decisivo a 36km dal traguardo, precedendo Evenepoel (secondo) e Storer (terzo). Per lo Sloveno a 27 anni, si tratta della decima classica monumento in carriera e dell’ennesimo successo in uno straordinario 2025 dopo Tour, Mondiale, Europeo, Liegi, Fiandre, Strade Bianche e Freccia Vallone. L’ennesima passerella in solitaria per Pogacar, si è consumata al termine di altri 240 chilometri senza storia, dall’esito praticamente inevitabile. Tadej Pogacar ha controllato la corsa con la sua squadra, ha lasciato tutto il palcoscenico ai fuggitivi, prima di prenderselo per sé. Come era accaduto al Mondiale. Come era successo all’Europeo. Come oramai avviene da due anni a questa parte. Alle sue spalle Remco Evenepoel e poi Micheal Storer a chiudere il podio.

Ennesimo successo, Pogacar nella storia

Si chiude, nel migliore dei modi, un 2025 da incorniciare per Tadej Pogacar, seppur nei numeri leggermente sotto rispetto a un 2024 da record e da ben 25 vittorie. Stavolta sono ‘solo’ 20 i successi di super Tadej Pogacar, che come sempre li divide in maniera perfetta nell’arco del calendario: dalla tappa 3 dell’UAE Tour 2025, svoltasi il 19 febbraio, fino al Giro di Lombardia 2025 dell’11 ottobre, un giorno da scolpire nella storia personale del corridore della UAE Team Emirates-XRG (Pogacar sale a 93 vittorie stagionali, cifra sempre più da record) ma anche dell’intero ciclismo. Merito proprio di Pogacar, che ha ottenuto un successo che lo proietta ancora di più nel mito di uno sport di cui è diventato un simbolo generazionale.

Un successo, l’ennesimo in carriera per Tadej Pogacar, il ciclista ha commentato così ai microfoni della Rai dopo la vittoria: “Questa vittoria è stata fantastica a coronamento di una giornata perfetta per la squadra. Abbiamo ottenuto la quinta vittoria consecutiva ed è incredibile. Grazie a tutti i miei compagni di squadra, soprattutto a Majka che si ritira. Alla fine tutti insieme parlavamo dei risultati e dei numeri ottenuti. Due giorni fa abbiamo provato l’ultima salita (il Passo di Ganda, ndr) con ottimi risultati. Oggi abbiamo addirittura fatto meglio. In questo momento non ho nessun rimpianto per questa stagione: non me ne vengono in mente“. Una stagione che si chiude quindi nei migliori dei modi per un Pogacar pronto a rilanciare anche nella prossima alla ricerca di nuovi successi.