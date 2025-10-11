Chi ha il contratto in scadenza nel 2027? I 10 nomi caldi della Serie A

Classe, esperienza, qualità: in Serie A ci sono diversi calciatori in scadenza nel 2027. Spiccano Calhanoglu e Pulisic, ma non solo. Andiamo a conoscere la top 10 delle varie squadre.

Considerando la pausa per le Nazionali in Serie A come nei top campionato europei è tempo di primi bilanci, ma anche di pensare al mercato con l’obiettivo di blindare i giocatori più importanti presente in rosa. Ci sono ad oggi molti giocatori che andranno in scadenza di contratto nell’estate del 2027, alcuni dei quali attenzionati in giro per l’Europa: da Hakan Calhanoglu dell’Inter fino a Christian Pulisic del Milan, per arrivare a De Bruyne e non solo! Certo la classe non manca.

Serie A, i calciatori in scadenza nel 2027: Milan, Inter e non solo

I calciatori in scadenza nel 2027 sono diversi e soprattutto alcuni di questi rappresentano delle certezze per le squadre più importanti del nostro campionato. Christian Pulisic è sicuramente l’uomo copertina del nostro campionato soprattutto dopo l’inizio scintillante di stagione, con il Milan al lavoro per blindare Capitan America così come Fikayo Tomori. Allegri ci punta con entrambi pedine insostituibili del nuovo corso in rossonero e con le parti da tempo che provano a trovare una soluzione per il prolungamento di contratto. In situazioni simili alle loro, in Serie A, ce ne sono parecchi.

Sia Calhanoglu dell’Inter che Lookman dell’Atalanta, ad esempio, sono stati gli uomini mercato dell’ultima sessione di calciomercato con il Galatasaray e il club di Viale della Liberazione che hanno provato a strapparli. Discorso simile anche per Ederson, finito nel mirino della Saudi Pro League. E anche qui, l’ad Percassi sa di dover agire in fretta per provare a resistere alle tentazioni estere. Questo, senza dimenticare altri nomi in scadenza nel 2027 davvero succulenti: Dimarco, Orsolini, Lukaku, Dodo, solo per citarne alcuni. Prossime settimane piuttosto calde, insomma. Le rispettive dirigenze dovranno trovare immediatamente delle soluzioni, per resistere alle tentazioni estere… e non solo!

I calciatori della Serie A in scadenza nel 2027

ATALANTA: Ademola Lookman, Gianluca Scamacca, Ederson

BOLOGNA: Riccardo Orsolini, Jhon Lucumì, Jens Odgaard, Juan Miranda

FIORENTINA: Dodo

INTER: Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco

MILAN: Christian Pulisic, Alexis Saelemaekers, Fikayo Tomori

NAPOLI: Alex Meret, Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Amir Rrhamani, Stanislav Lobotka

ROMA: Gianluca Mancini

UDINESE: Oumar Solet