Milan, è allarme sulle fasce: Saelemaekers infortunato. Condizioni e tempi di recupero

Non arrivano buone notizie in casa Milan, dopo il ko di Estupiñán un altro giocatore rossonero si è infortunato con le Nazionali mettendo così nei guai Massimiliano Allegri in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina.

La pausa Nazionali ha messo ko un altro calciatore in casa Milan. Dopo il problema alla caviglia di Pervis Estupiñán Massimiliano Allegri potrebbe non poter contare anche su Alexis Saelemaekers nella gara contro la Fiorentina e forse non solo. Il calciatore belga ha riportato un problema muscolare come comunicato dalla sua Nazionale. Saelemaekers non sarà a disposizione nella gara contro il Galles. Per lui si teme una lesione muscolare. L’esterno rossonero è atteso a Milanello dove nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori controlli. Un’assenza non banale che lascia Massimiliano Allegri con soli due giocatori di ruolo sulle fasce, ovvero Bartesaghi, attualmente impegnato con l’Under 21 e Athekame. Potrebbero quindi essere loro i titolari a meno di sorprese a cui Allegri ci ha sempre abituato.

Milan, Saelemaekers ko: i tempi di recupero

Un infortunio tutto da valutare quello che ha colpito Alexis Saelemaekers, un problema muscolare accusato con il Belgio che lo ha costretto a lasciare la nazionale e saltare la gara contro il Galles tornando così a Milanello per svolgere nelle prossime ore ulteriori esami che determineranno l’esito del problema da capire se si tratta di una lesione o no. Lesione della quale nel caso andrà poi stabilito il grado, per determinare i tempi di recupero che potrebbero essere di sole 3-4 settimane ma anche molto di più in caso di un infortunio più grave. Un ko che in casa Milan crea importanti problemi tattici ad Allegri che dopo aver già perso Estupiñán perde ora anche l’esterno di fascia destra restando solo con Bartesaghi e Athekame a disposizione. Una situazione che potrebbe costringere anche il tecnico rossonero ad adattare in quella posizione altri calciatori come potrebbe essere Rabiot.

Il tecnico rossonero in passato si è spesso contraddistinto per saper fare di necessità virtù trovando posizioni inedite per alcuni calciatori che poi si sono rivelate vincenti come quella di Mandzukic alla Juventus con il croato inventato nel ruolo di esterno nel 4-2-3-1. Ecco che soluzioni come quella di Tomori avanzato, Rabiot allargato sulla destra, già fatto anche se sulla fascia sinistra proprio con Allegri a Torino o un Pulisic sacrificato quinto potrebbero essere attuabili. Scelte che Allegri potrebbe prendere come no, affidandosi agli unici due rimasti, Bartesaghi e Athekame.