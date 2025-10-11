Musetti, l’accusa è gravissima: vogliono farlo fuori

Non solo Sinner, anche Lorenzo Musetti nelle ultime ore sarebbe finito al centro dell’attenzione: di cosa si tratta nello specifico.

Il movimento tennistico italiano, probabilmente, non è mai stato tanto competitivo come sembra invece essere in questo preciso momento storico. Facciamo in particolar modo riferimento ai risultati raggiunti da Jannik Sinner, campione di Wimbledon e Australian Open nel 2025, ma non solo.

Altri giocatori hanno dimostrato di poter raggiungere risultati veramente importanti. A partire da Lorenzo Musetti, giunto in semifinale sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros.

In entrambi i casi non è riuscito a raggiungere la finalissima, anche se bisogna dire che è davvero difficile farcela quando nello stesso torneo si trovano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In ogni caso, anche Musetti ha ottenuto risultati importanti quest’anno. Tuttavia, nelle ultime ore, non sembra affatto essersela passata bella. Anzi, ci viene da dire l’esatto contrario.

Musetti, brutte notizie: di cosa si tratta

Lorenzo Musetti è stato eliminato al Masters 1000 di Shanghai in Cina, in cui ha dato prova di sé non solo per via di una prestazione molto difficile, ma anche perché il suo rapporto con il pubblico cinese non è stato ancora una volta particolarmente idilliaco. E così, Felix Auger-Aliassime lo ha battuto. In ogni caso, Musetti è stato protagonista di un duro sfogo, specialmente verso la fine del match quando ha iniziato a urlare “Lo fanno apposta! Lo fanno apposta! Vogliono che vada fuori”.

Questo perché l’italiano era fortemente convinto che il pubblico lo stesse prendendo di mira, dopo che qualche settimana fa si era reso protagonista di un altro sfogo, sempre in Cina, quando ha criticato continui colpi di tosse provenienti dagli spalti. Addirittura, durante il secondo set, ha discusso con il giudice di sedia dicendogli che “so di aver commesso un errore, ma per favore dite loro qualcosa. Ogni volta, lo fanno ogni volta”. Al China Open del 26 settembre aveva dichiarato che “questi cinesi tossiscono sempre”, proprio in riferimento degli spettatori.

In seguito si è scusato, ma la sua azione non deve aver sortito particolari effetti positivi, evidentemente. In ogni caso, comunque, questo è il problema minore. Perché la sconfitta in Cina mette Musetti in una posizione complessa in riferimento alle ATP Finals di Torino, in cui l’italiano rischia di essere superato proprio da Aliassime. In caso di vittoria del torneo, infatti, quest’ultimo potrebbe agguantare l’ottavo posto in graduatoria. Dopo una bella prima parte di stagione, adesso il toscano si trova in una situazione diametralmente opposta e fortemente critica.