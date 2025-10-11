Thauvin lo ha fatto brutto: con la Francia segna solo gol spettacolari – VIDEO

La Francia vince 3-0 contro l’Azerbaigian: la formazione di Didier Deschamps si assicura i tre punti grazie alle reti di Mbappé, Rabiot e Thauvin.

Tre su tre. Continua la marcia senza sosta della Francia nel suo girone di qualificazione per il Mondiale del 2026. La squadra allenata da Didier Deschamps supera 3-0 l’Azerbaigian al Parco dei Principi e vola a quota 9 punti, in testa al Raggruppamento D. A segno nei minuti di recupero del primo tempo Kylian Mbappé e nella ripresa il milanista Adrien Rabiot. Gioia nel finale anche per l’attaccante del Lens, Florian Thauvin, ritornato in nazionale dopo sei anni e subito a segno dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Per l’arco dei 90′ protagonisti anche Mike Maignan che ha chiuso il match con un clean sheet e Khephren Thuram della Juventus.

Deschamps sul gol in semirovesciata di Thauvin

Dopo il successo contro l’Azerbaigian, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ai microfoni di TF1 elogiando l’ex attaccante dell’Udinese Florian Thauvin, protagonista del gol che ha chiuso i giochi: “A livello individuale, Thauvin ha questa abilità sotto porta. Mi ha ringraziato, ma sono io che ringrazio lui. Ci aspettiamo questo dai giocatori che entrano in campo. Sono sempre partite complicate. Non abbiamo avuto una circolazione di palla veloce, loro sono freschi, con un blocco basso. Le uniche volte che li abbiamo messi in difficoltà è stato con il ritmo. Siamo stati un po’ troppo lenti nel primo tempo. In queste partite, bisogna prenderle con il piede giusto fin dall’inizio. È un’altra vittoria, che significa nove punti”, così l’ex tecnico della Juventus dopo il 3-0 dei transalpini.

Yooooo Thauvin’s career revival is actually crazy that’s a nuts goal pic.twitter.com/B82qhrsn4s — ☕︎︎ (@j7zaza) October 10, 2025

L’attaccante del Lens non vestiva la maglia della Francia dal lontano 2019: scherzo del destino? Contro l’Andorra aveva segnato la sua unica rete con i transalpini in modo molto simile. Due ex Serie A protagonisti del terzo gol contro l’Azerbaigian: assist di Theo Hernandez per la semirovesciata di Florian Thauvin. In quell’occasione il centravanti vestiva la maglia dell’Olympique Marsiglia e segnò la terza rete nel 4-0 finale. Dopo l’ottimo avvio di campionato con il Lens e il suo ritorno in Ligue 1, Didier Deschamps ha voluto premiare l’ex attaccante dell’Udinese che ha collezionato il suo secondo gol in Nazionale, tornando protagonista sei anni dopo l’ultima volta con i Blues.