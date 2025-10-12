Qualificazioni Mondiali 2026: Haaland, CR7 e altri sbagliano rigori in una serata nera

Una serata da dimenticare per quattro attaccanti: rigori calciati malissimo. Protagonisti i portieri, respinte ben cinque conclusioni dagli undici metri

Una serata nefasta per gli attaccanti nelle gare valevoli per le qualificazioni ai Mondiali: rigori da dimenticare per Erling Haaland e compagni, ma, che per fortuna, non sono stati decisivo, in negativo per le proprie Nazionali. Ben cinque le conclusioni dagli undici metri respinte ieri: i protagonisti, in negativo, l’attaccante norvegese, Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo, Mateo Retegui con l’Italia e Ferran Torres con la Spagna.

Qualificazioni Mondiali 2026: cinque rigori sbagliati in una serata

L’unico rigore andato a segno è stato quello del lettone Gutkovskis nel pareggio per 2-2 contro Andorra, in una serata di rigori sbagliati su tutti i campi delle partite valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Mateo Retegui, Estonia-Italia

L’Italia ha concluso la prima frazione di gioco in vantaggio contro l’Estonia per 0-2 in trasferta, con gli Azzurri che prima del raddoppio di Retegui hanno avuto un’occasione importante dagli undici metri sempre con l’italo-argentino. L’ex Genoa e Atalanta è stato atterrato in area di rigore e dopo essersi presentato dagli undici metri, rallenta la corsa poco prima della conclusione facendosi respingere il rigore dall’estremo difensore di casa, Hien, aiutato anche dal palo alla sua sinistra.

Erling Haaland, Norvegia-Estonia

La Norvegia ha avuto una doppia occasione per passare in vantaggio contro Israele: calcio di rigore per i padroni di casa con Erling Haaland che si è incaricato della battuta. Il portiere Daniel Peretz ha respinto entrambe le conclusioni dell’attaccante del Manchester City che poi si è caricato sulle spalle la sua Nazionale siglando una tripletta e portandosi a casa il pallone del match.

Cristiano Ronaldo, Portogallo-Irlanda

Anche Cristiano Ronaldo sbaglia. Sì, è umano anche lui. Il capitano del Portogallo ha avuto la possibilità di portare in vantaggio i lusitani dagli undici metri contro l’Irlanda. Il centravanti dell’Al-Nassr ha tirato centrale, con Caoimhin Kelleher, ex portiere del Liverpool, che con i piedi ha evitato i festeggiamenti al numero 7, con i rossoverdi che sono riusciti a conquistare tre punti soltanto nei minuti di recupero con Ruben Neves.

Ferran Torres, Spagna-Georgia

Durante Spagna-Georgia, Giorgi Mamardashvili dopo aver causato il rigore atterrando in area di rigore Ferran Torres, si è riscattato immediatamente, negando la gioia all’attaccante del Barcellona, esultando in maniera veemente dopo aver respinto il tiro dagli undici metri.