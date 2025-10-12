Sinner, Ceccon non ne può più: non poteva essere più chiaro

Sinner e Ceccon sono due delle personalità principali dello sport italiano in questo momento: perché adesso si sta parlando di entrambi.

Jannik Sinner e Thomas Ceccon sono due sportivi fra i più acclamati in Italia al momento. E non solo in Italia, visto e considerato che i risultati dei due tennisti in questione sono assolutamente straordinari nonché a dir poco eccezionali sotto tutti i punti di vista. Dei due si parla tanto quando uno si trova sul quadrato di gioco o l’altro in vasca per una sfida di tennis o di nuoto, ma si parla molto anche fuori dalle rispettive discipline.

Già, perché un po’ di tempo fa avevano fatto discutere le dichiarazioni del fuoriclasse italiano del nuoto in riferimento proprio a Sinner. Seppure non con un tono particolarmente ricco di tensione, le frasi estrapolate da una dichiarazione di Ceccon avevano dato vita a una vera propria polemica indirizzata verso Sinner: adesso il nuotatore è tornato su questa faccenda.

Sinner e Ceccon, il nuotatore fa chiarezza: i dettagli

La scorsa estate, in un’intervista concessa a Repubblica, Thomas Ceccon aveva parlato dei compensi distribuiti nel tennis e quelli che invece toccano ai nuotatori professionisti, specificando che “non siamo Sinner, i nostri sport hanno una diversa visibilità. Chi vince Wimbledon guadagna 3 milioni e mezzo di euro, meritatissimi, per carità, ma non c’è confronto con una gara di nuoto dove se ti va bene prendi 15.000 dollari”. Aveva però anche precisato che non prova alcuna invidia nei confronti di Sinner, diventando anche un suo grande fan.

Purtroppo, però, non è stato evidentemente sufficiente. E così, recentemente, ha cercato di dare una spiegazione più chiara di ciò che effettivamente intendeva dire. Lo ha fatto in un’intervista concessa al Corriere della Sera, nella quale gli è stato ricordato di essere stato accusato di nuntrire invidia verso Jannik Sinner, e anche dei suoi guadagni da record. Non poteva mancare una replica da parte sua in riferimento proprio a questa questione: “Una stupidaggine gigantesca. Dire che noi nuotatori se va bene guadagniamo 15.000 dollari è un dato di fatto, non è gelosia. Io sono tifoso di Jannik. Ma tra titoli, like, click, tante cose vengono stravolte diventando senza senso”.

Insomma, Ceccon ha voluto chiarire che assolutamente non nutre alcun genere di invidia verso Sinner. Purtroppo, in mezzo ai social media e ai siti web, è difficile farsi capire esattamente da tutti quanti. Anche se non c’erano molti dubbi sul fatto che il fenomenale nuotatore non provasse niente di tutto questo nei confronti di un’altra stella dello sport italiano.