Tragedia nello sport, gli sparano addosso: ucciso a 33 anni

Nello sport possono accadere cose davvero orribili, e purtroppo siamo costretti a segnalarne una in particolare stavolta.

Sport è divetimento, intrattenimento, passione, spettacolo, gioia, sacrifici. Tutto quello che contribuisce a rendere una persona sostanzialmente migliore, aumentandone il valore e migliorando tante delle caratteristiche che fanno parte di un singolo individuo. Tuttavia, però, lo sport in certi casi può divenire motivo di dolore e violenza, fino a culminare in qualcosa di irreparabile.

Proprio come accaduto nel caso di cui abbiamo deciso di parlarvi. Una tragedia devastante ha colpito lo sport in generale, ultimamente, con un uomo ucciso a soli 33 anni dopo che gli hanno sparato addosso.

Ma di chi stiamo parlando e come siamo arrivati a questo tremendo epilogo mortale? Nelle prossime righe cercheremo di capirlo, visto e considerato la portata dell’evento al quale facciamo effettivamente riferimento.

Tragedia nello sport, lo uccidono sparandogli: aveva solo 33 anni

L’uomo che ha perso la vita a causa di colpi da arma da fuoco è Suman Mokhtarian, ex lottatore UFC diventato allenatore di MMA. Secondo la polizia, è stato un attacco mirato, ed è avvenuto nella zona ovest di Sidney in Australia. Mentre passeggiava, è stato colpito e assassinato. I soccorsi non hanno potuto fare niente, se non constatare il decesso dell’ex atleta professionista. Ha combattuto nel 2018 e nel 2019, prima di dedicarsi a ben altre attività, come quella di allenatore.

In quest’ultimo caso, ha avuto un ruolo da definire assolutamente fondamentale nello sviluppo di alcune giovani promesse dell’MMA nell’Australian Top Team, insieme al fratello Ashkan Mokhtarian. Chiaramente, seguendo quanto accaduto, la polizia ha avviato un indagine in riferimento alle circostanze che hanno portato alla sparatoria. L’ex atleta è stato oggetto di un presunto tentativo di omicidio, avvenuto fuori dalla palestra dell’Australian Top Team nel febbraio 2024, precisamente nei pressi della periferia di Wentworthwille a Sidney. Adesso le forze dell’ordine vorranno vederci chiaro, tuttavia non è difficile cercare di arrivare a comprendere che è una tragedia davvero devastante per tutti coloro che hanno conosciuto direttamente l’ex lottatore di UFC e che sicuramente ne sentiranno la mancanza.

Si tratta di una tragedia difficile da non considerare, perché chiaramente ha perso la vita una persona, e lo ha fatto in maniera tanto inaspettata quanto violenta. Come detto in precedenza, lo sport sa essere divertente, spettacolare, emozionante. Ma in alcuni casi, evidentemente, anche brutale. Proprio come dimostra il caso che ha visto protagonista Suman Mokhtarian.