Incontro conoscitivo a Palazzo Marino tra gli architetti del nuovo stadio e le proprietà

Si è svolto questo pomeriggio un incontro tra la delegazione di Inter e Milan, con rappresentati delle proprietà Oaktree e Red Bird, il Sindaco Sal, Lord Norman Foster e David Manica.

E’ andato in scena questo pomeriggio a Palazzo Marino un incontro conoscitivo tra gli architetti del nuovo stadio e le proprietà di Inter e Milan. Oggi i primi passi verso il nuovo stadio in zona San Siro. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato a Palazzo Marino una delegazione dell’Inter e una del Milan con i rappresentanti delle proprietà Oaktree e Redbird. Con loro Lord Norman Foster e David Manica, gli studi di architettura a cui è stato affidato il progetto del nuovo stadio. Stadio che ospiterà il futuro calcistico delle due squadre di Milano. Un incontro conoscitivo, che ha lasciato buone sensazioni. Al termine dell’incontro hano parlato Lord Norman Foster e David Manica.

L’incontro oggi pomeriggio

Un nuovo, significativo passo è stato compiuto oggi verso la realizzazione del futuro Stadio di Milano in zona San Siro. Una delegazione congiunta del Milan, guidata dal presidente Paolo Scaroni, e dell’Inter, insieme ai rappresentanti delle proprietà RedBird (con David Castelblanco, Partner e Head of Sports & Media) e Oaktree, ha incontrato il sindaco Giuseppe Sala. Presenti anche i due architetti di fama internazionale incaricati del progetto: Lord Norman Foster (Foster + Partners) e David Manica (MANICA). Architetti che si occuperanno del nuovo Stadio. Per il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, lo stadio rappresenta da anni una priorità assoluta.

Un ruolo decisivo nella vicenda lo ha avuto la proprietà del Milan, RedBird, forte di un’esperienza internazionale consolidata nella realizzazione di impianti sportivi. L’obiettivo della proprietà americana è chiaro: offrire ai tifosi rossoneri e alla città uno stadio moderno, all’altezza della tradizione del Milan e capace di diventare un punto di riferimento non solo per lo sport, ma per l’intero Paese. Ecco le immagini dell’incontro:

Le dichiarazioni di Lord Norman e David Manica

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Lord Norman Foster e David Manica: “Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e MANICA l’opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo.”