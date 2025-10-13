Paola Egonu, gaffe in diretta: resta senza parole

Paola Egonu, essendo una delle sportive italiane più famose e acclamate, è finita ancora una volta al centro dell’attenzione.

Paola Egonu è sicuramente una delle grandi protagoniste dello sport italiano degli ultimi anni. Una campionessa in tutto e per tutto, visto e considerato che ha conquistato un sacco di successi nel corso della sua lunga carriera, e soprattutto lo ha fatto sempre e comunque da protagonista assoluta.

Con la Nazionale italiana in particolare, che ha guidato da leader carismatica alla conquista di un mondiale meritatissimo. Se nel volley dimostra di essere praticamente perfetta, non sempre questo accade al di fuori del quadrato di gioco.

Il che è perfettamente normale, visto che chiunque difficilmente riesce a rimanere sempre e comunque sulla soglia della perfezione. Stavolta è toccato a Paola Egonu, ed è successo in diretta in un momento in cui forse nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Paola Egonu, gaffe in diretta: cosa è successo

Paola Egonu e la Nazionale italiana di pallavolo femminile protagonista non solo sul quadrato di gioco, ma anche in televisione. Precisamente nel corso della trasmissione Porta a porta, condotta da Bruno Vespa, in cui nel corso del programma c’è stato un momento veramente divertente e spensierato che ha principalmente coinvolto Paola Egonu e Julio Velasco, straordinario allenatore della selezione azzurra. In poche parole, Vespa ha chiesto chi cura l’alimentazione della formazione italiana, e la Egonu ha indicato Velasco come fautore principale di quella che è la cura dell’alimentazione delle giocatrici italiane.

Subito dopo, però, l’allenatore ha precisato – con una nota di imbarazzo – che non è assolutamente lui a occuparsi di ciò che le giocatrici mangiano, ma bensì la dottoressa della nazionale. Insomma, una vera propria gaffe da Paola Egonu, che subito dopo se la ride sguaiatamente, o semplicemente un piccolo scherzo in diretta nei confronti dell’allenatore che ha contribuito enormemente ai più recenti successi delle azzurre?

che figura di merda che ha fatto paola HAHAHAHAHHAHA

pic.twitter.com/HYawGfMpwL — Paoletta Egonu CAMPIONESSE OLIMPICHE/MONDO 🥇🇮🇹 (@poliegonu18) October 10, 2025

Difficile dirlo, ciò che però è indiscutibile è il fatto che Paola Egonu trova sempre il modo di rendersi assoluta protagonista tanto in televisione quanto all’interno dei palazzetti sportivi più importanti e rilevanti in assoluto. Questa breve scenetta dimostra anche che il rapporto fra tutti quanti i componenti della Nazionale italiana è assolutamente positivo e privo di qualsiasi genere di tensione. Del resto, le vittorie più belle possono essere raggiunte solo nel caso in cui una squadra è interamente unita, senza alcun segnale di separazione da mettere in conto.