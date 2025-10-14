Galles-Belgio, un topo in campo ruba la scena: le reazioni dei giocatori

Contrattempo nel match delle Qualificazioni Mondiali tra Galles e Belgio: protagonista un topo, i calciatori delle due nazionali provano ad allontanarlo dal campo.

Piccolo contrattempo avvenuto durante il match valevole delle qualificazioni Mondiali tra Galles e Belgio. La sfida giocata al Millenium Stadium di Cardiff si è conclusa con un’importante vittoria da parte della formazione allenata dai Diavoli Rossi con Kevin De Bruyne grande protagonista e autore di una doppietta su calcio di rigore. La squadra guidata dal commissario Rudi Garcia si è imposta 2-4 grazie anche alle reti di Thomas Meunier e di Leonard Trossard che ha chiuso i giochi al minuto 90. Il Belgio resta così in testa alla classifica del girone con 14 punti a +1 dalla Macedonia seconda che ha pareggiata in casa con il Kazakistan.

Un topo in campo durante Galles-Belgio: gioco interrotto

Al minuto 66, la partita è stata brevemente sospesa a causa di un contrattempo e di ospite inatteso. Una vera e propria invasione di campo sul terreno dell’impianto sportivo di Cardiff. Le telecamere hanno inquadrato un topo che si è preso la scena causando delle reazioni inaspettate da parte dei calciatori. Nessun giocatore si è mostrato spaventato nei confronti del sorcio che ha corso sull’erba del rettangolo di gioco prima di essere traportato uscire fuori. L’arbitro è stato costretto a interrompere il gioco e fino a quel momento il punteggio era di 2-1 in favore degli ospiti.

La reazione dei giocatori all’ingresso del topo

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha provato a prendere il topo con i suoi guantoni… ma senza riuscirci. Velocissimo, come un centometrista ha scarrocciato per tutto il campo permettendo così al match di riprendere. Il roditore “ha conquistato rapidamente l’uscita” scortato a bordo campo dal calciatore del Tottenham Brennan Johnson. Tra le risate generali di entrambe le formazioni di Galles e Belgio, il gioco è ripreso poco dopo l’allontanamento dell’intruso.

A rat ran on the pitch during Wales vs. Belgium 🐀😅 pic.twitter.com/zgRNDdWPm2 — B/R Football (@brfootball) October 13, 2025

Sui social non sono mancati i commenti virali e le reazioni da parte degli utenti, in particolar modo in Italia, con diversi sfottò da parte delle varie tifoserie e, allo stesso tempo c’è chi ha definito il topo come il dodicesimo uomo in campo!