Italia-Israele a Udine, tensione al corteo pro PAL: usati lacrimogeni e idranti

Mentre il Viminale blinda la città, l’interesse sportivo è quasi nullo. I tagliandi venduti fino a questo momento sono appena quattromila, su oltre ventimila a disposizione, nonostante i prezzi popolari (da 14 a 50 euro). La FIGC prova a riempire gli spalti coinvolgendo scuole e società sportive, ma l’atmosfera resta fredda.

La sensazione è che Italia–Israele, più che una tappa verso il Mondiale, si stia trasformando in una partita di sopravvivenza istituzionale. La sfida si giocherà, sì, ma tra barriere, scorte e tanta tensione. E se il calcio, in teoria, dovrebbe unire, a Udine rischia di essere solo di spaccare ulteriormente un Paese già diviso e in allerta.