Mkhitaryan: quella volta che ha dovuto fermare Raiola prima che lanciasse una sedia

Henrikh Mkhitaryan, uno dei giocatori più importanti dell’ultimo triennio dell’Inter, ha presentato alla Mondadori del Duomo il suo nuovo libro. L’armeno ha parlato di tanti temi: dalla sua carriera all’attualità del calcio.

Il centrocampista armeno dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha presentato la sua biografia quest’oggi al Duomo. Il centrocampista che ha giocato in diverse squadre in Europa ha ripercorso alcuni aneddoti della sua carriera. In particolare, durante la presentazione ha parlato del passato, di alcuni trasferimenti e del suo rapporto con Mino Raiola. Suo storico agente.

L’armeno, tuttavia, si è reso protagonista di un ciclo vincente con la maglia nerazzurra. Maglia che avrebbe potuto vestire un anno prima, se i nerazzurri non avessero dovuto fare i conti con un bilancio allora difficile. “Dovevo andare all’Inter un anno prima, ma dovevano vendere dei giocatori Lukaku, Hakimi…”.

La lite tra Raiola ed un dirigente del Dortmund

Tra i tanti aneddoti della sua lunga carriera, il centrocampista armeno ne ha ricordato in cui ha ricordato Mino Raiola, suo storico procuratore.

Nell’estate del 2013, Mkhitaryan doveva passare al Borussia Dortmund, come poi è avvenuto. Ma non senza problemi: “Eravamo indecisi, non sapevamo di chi fidarci, perché ero giovane. C’erano diverse opzioni. Mino un giorno mi chiama e mi dice di andare a Dortmund. Al mio arrivo, con mia sorella, all’hotel dell’incontro coi dirigenti. Volevamo entrare, ma l’avvocato di Mino, Rafaela Pimenta, dice ‘un attimo, perché ci sono sedie che volano’. Poi Mino ha detto di andare via, perché non avevano mantenuto la parola. Poi sono intervenuto io e abbiamo concluso”.

Milan-Como a Perth

Mkhitaryan ha dato anche la sua opinione su un argomento vivissimo in Serie A: Milan-Como a Perth. L’armeno, come i colleghi del Milan Rabiot e Maignan, ha dato la sua opinione contraria: “È folle andare a giocare in Australia una gara. Devono viaggiare 24 ore per giocare e poi tornare. Non è un’amichevole, non è una gara di preparazione”.

Mkhitaryan sul futuro

Sul suo futuro l’ex Manchester United e Roma ha risposto, di fatto, eludendo la domanda. Infatti, Mkhitaryan ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 con l’Inter. Inoltre, l’età comincia a farsi sentire. Tuttavia, l’armeno non vuole sbilanciarsi: “Il futuro lo deciderò a fine stagione”, dice senza dare alcuna indicazione su quel che sarà.

Sempre, in tema Inter, Mkhitaryan è tornato a parlare anche della dura serata di Monaco di Baviera: “Monaco è stata un incubo, dobbiamo voltare pagina. Non so se ci sarò io, ma dobbiamo tornare in finale di Champions nei prossimi anni”.