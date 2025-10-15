Cristiano Ronaldo infinito: la doppietta all’Ungheria vale un nuovo record

L’età è soltanto un numero e quando bisogna essere decisivi spunta sempre Ronaldo: con la maglia del Portogallo un’altra serata magica per il 40enne di Madeira, non per la sua Nazionale. Stabilito un nuovo record!

225 presenze con la maglia della Nazionale Portoghese e 143 reti: contro l’Ungheria Cristiano Ronaldo, nel match valido per le qualificazioni Mondiali, la doppietta del numero 7 non è servita per portare a casa i tre punti, con la formazione allenata dal Ct Martinez che ha subito il gol del pareggio, del 2-2 definitivo al minuto 91.

Lo stesso allenatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a SportTV: “Era una partita molto importante per la qualificazione. Alla prima palla inattiva l’Ungheria segna. Abbiamo reagito bene, i due gol sono stati davvero belli. Nel calcio delle nazionali non ci sono partite facili. Siamo in una buona posizione per qualificarci a novembre ed è una lezione che può aiutarci molto, anche se ora fa male”.

Due gol con il Portogallo e altro record per Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha realizzato un altro record. Tanto per cambiare! Con la doppietta all’Ungheria, l’attaccante nativo di Madeira è diventato il giocatore con più reti segnati nei match di qualificazione ai Mondiali. Due gol che hanno portato l’asso del Portogallo in testa alla classifica a quota 41 in 50 presenze complessive. Come si evince da alcuni dati pubblicati dal sito della UEFA, il Lussemburgo è la vittima preferita di Ronaldo, autore di 11 gol in 11 partite. Al secondo posto proprio l’Ungheria con nove gol, poi sette rispettivamente alla Lituania in tre partite, all’Armenia in cinque e alla Svezia in sette, segnando complessivamente a 48 nazionali diverse.

🚨🚨🎖️ | 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 🌍 🥇🇵🇹 Cristiano Ronaldo — 41 buts (50 matchs) 🆕

🥈🇬🇹 Carlos Ruiz — 39 buts (47 matchs)

🥉🇦🇷 Lionel Messi — 36 buts (72 matchs) pic.twitter.com/GHjX9IsCjD — ActuCR7 (@ActuCR7_) October 14, 2025

I gol di Cristiano Ronaldo nel dettaglio con il Portogallo

Cristiano Ronaldo re dei record: 143 gol con la maglia del Portogallo, di cui 59 nella prima frazione di gioco e 84 nella ripresa. Ben 33 di sinistro (il piede debole, ndr.) e 82 col destro, a cui vanno aggiunti altri 28 di testa. 110 reti su azione e 33 su palle inattive di cui 11 punizioni e 22 rigori con Ronaldo che ha riscattato, contro l’Ungheria, anche l’ultimo errore dagli undici metri della penultima sfida di qualificazione contro l’Irlanda.