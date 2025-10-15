SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Cristiano Ronaldo infinito: la doppietta all’Ungheria vale un nuovo record

Cristiano Ronaldo infinito: la doppietta all’Ungheria vale un nuovo record

di

L’età è soltanto un numero e quando bisogna essere decisivi spunta sempre Ronaldo: con la maglia del Portogallo un’altra serata magica per il 40enne di Madeira, non per la sua Nazionale. Stabilito un nuovo record!

225 presenze con la maglia della Nazionale Portoghese e 143 reti: contro l’Ungheria Cristiano Ronaldo, nel match valido per le qualificazioni Mondiali, la doppietta del numero 7 non è servita per portare a casa i tre punti, con la formazione allenata dal Ct Martinez che ha subito il gol del pareggio, del 2-2 definitivo al minuto 91.

Lo stesso allenatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a SportTV: “Era una partita molto importante per la qualificazione. Alla prima palla inattiva l’Ungheria segna. Abbiamo reagito bene, i due gol sono stati davvero belli. Nel calcio delle nazionali non ci sono partite facili. Siamo in una buona posizione per qualificarci a novembre ed è una lezione che può aiutarci molto, anche se ora fa male”.

Cristiano Ronaldo in gol due volte contro l’Ungheria: ennesimo record per il portoghese (Screen X)

Due gol con il Portogallo e altro record per Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha realizzato un altro record. Tanto per cambiare! Con la doppietta all’Ungheria, l’attaccante nativo di Madeira è diventato il giocatore con più reti segnati nei match di qualificazione ai Mondiali. Due gol che hanno portato l’asso del Portogallo in testa alla classifica a quota 41 in 50 presenze complessive. Come si evince da alcuni dati pubblicati dal sito della UEFA, il Lussemburgo è la vittima preferita di Ronaldo, autore di 11 gol in 11 partite. Al secondo posto proprio l’Ungheria con nove gol, poi sette rispettivamente alla Lituania in tre partite, all’Armenia in cinque e alla Svezia in sette, segnando complessivamente a 48 nazionali diverse.

I gol di Cristiano Ronaldo nel dettaglio con il Portogallo

Cristiano Ronaldo re dei record: 143 gol con la maglia del Portogallo, di cui 59 nella prima frazione di gioco e 84 nella ripresa. Ben 33 di sinistro (il piede debole, ndr.) e 82 col destro, a cui vanno aggiunti altri 28 di testa. 110 reti su azione e 33 su palle inattive di cui 11 punizioni e 22 rigori con Ronaldo che ha riscattato, contro l’Ungheria, anche l’ultimo errore dagli undici metri della penultima sfida di qualificazione contro l’Irlanda.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×