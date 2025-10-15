Inter, i soldi della Champions aiutano il bilancio: ricavi e utili dopo 15 anni

Il bilancio dell’Inter si chiude con un importante utile e una crescita piuttosto evidente rispetto alla passata stagione: l’analisi del presidente e del CEO nerazzurro Giuseppe Marotta.

Nella giornata di oggi in casa Inter è stato approvato, dall’Assemblea degli Azionisti il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 durante l’incontro odierno in modalità telematica con il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta che al termine della seduta ha analizzato anche l’ultima stagione sportiva del club di Viale della Liberazione con Simone Inzaghi e quella nuova partita con Cristian Chivu.

Crescita dei ricavi pari a 567 milioni: si tratta di un record assoluto per la Serie A spiega il comunicato ufficiale dell’Inter, con le varie competizioni a cui hanno partecipato la passata stagione i nerazzurri e, in modo particolare, la prima edizione della Fifa Club World Cup, con un utile netto di 35,4 milioni e, un conseguente aumento netto del valore della produzione pari a 70 milioni.

Inter, bilancio approvato: l’analisi di Marotta

Una crescita certificata anche dalle parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. “La stagione che ci lasciamo alle spalle è stata intensa ed emozionante. Secondo posto in Serie A, finale di Champions League, semifinale di Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana. Desidero esprimere il mio ringraziamento per Simone Inzaghi, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Club. Da alcuni mesi abbiamo accolto con entusiasmo Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Questa è stata una scelta lungimirante allineata con il nostro focus sull’innovazione, sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla continuità nel percorso strategico di ringiovanimento della rosa. Abbiamo accolto nuovi giocatori che si sono integrati in un gruppo forte e coeso.

E ancora: “Per la prima volta nella storia moderna dell’Inter registriamo un utile netto. Un risultato che riflette la solidità della nostra strategia, fondata su sostenibilità, efficienza sportiva e riduzione dei costi”. Un focus anche sul nuovo stadio: “Si tratta di una decisione che apre opportunità straordinarie per il nostro Club, per la città e per il movimento calcistico italiano nella sua interezza. Questo progetto rappresenta una svolta storica. Siamo determinati a realizzare un impianto moderno, innovativo e all’avanguardia. La nostra ambizione è quella di garantire all’Inter e ai suoi tifosi una casa degna della nostra storia e del nostro futuro”.