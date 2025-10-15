Inter, Lautaro si prende l’Argentina: doppietta show. Roma avvisata

L’Argentina schianta 6-0 Porto Rico nella notte e il protagonista almeno per una volta non solamente Messi, ma Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter si prende la scena e torna carico in vista della ripresa delle ostilità in campionato.

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, nella notte, ha giocato e vinto da protagonista l’amichevole della sua Argentina contro Porto Rico. Una gara inizialmente prevista per la notte tra lunedì e martedì e poi posticipata è stata sostanzialmente senza storia e ha premiato i Campioni del Mondo. Sei reti e tanto spettacolo per l’Albiceleste.

Per il capitano dell’Inter solo mezz’ora in campo, ma mezz’ora incisiva sul risultato della partita. La squadra Campione del Mondo prosegue così molto serenamente la sua marcia di avvicinamento alla fase finale della prossima Coppa del Mondo. L’ultima probabilmente di Lionel Messi, ma soprattutto quella in cui l’Argentina proverà l’impresa di ripetersi. Impresa che non accade dal 1962, quando il Brasile di Pelè bissò la vittoria del 1958.

La doppietta di Lautaro

Nella mezz’ora in cui ha giocato, subentrando a José Manuel Lopez bomber del Palmeiras, il Toro ha inciso sul risultato finale in maniera pesante. Al 79° e all’84° minuto il capitano nerazzurro ha messo a segno una doppietta, fissando il risultato sul 6-0 e pareggiando la doppietta del compagno MacAllister.

Due reti che non fanno che rafforzare la posizione di Lautaro Martinez anche nell’Argentina, come uno dei principali bomber dell’Albiceleste. E danno certamente morale alla stella dell’Inter.

Lautaro come Crespo: nella storia dell’Argentina

La doppietta della notte appena trascorsa contro Porto Rico al Lockhart Stadium di Fort Lauderdale in Florida aumenta il peso di Lautaro nella storia della Nazionale argentina. Il numero 10 dell’Inter, infatti, questa notte ha segnato i gol numero 34 e 35 con la maglia della Nazionale. Numeri che lo pongono al 4° posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi dell’Argentina.

Numeri che gli permettono, inoltre, di raggiungere un altro bomber amatissimo dalle parti di Appiano Gentile come il Valdanito Hernan Crespo. 35 gol pari. Certo, Crespo era un bomber di razza e quel numero lo raggiunse in meno in presenze, ma quel che conta è la classifica che vede Lautaro quarto con il Valdanito e dietro a totem del calcio mondiale come Aguero (42), Batistuta (54) e ovviamente Messi, irraggiungibile con 114 reti.

Gasperini attento

Il Toro tornerà a Milano a meno di 48 ore dalla sfida di campionato dell’Inter contro la Roma. I nerazzurri non possono sicuramente rinunciare al loro capitano, in assenza anche di Marcus Thuram. E Chivu probabilmente lo schiererà dal primo minuto insieme a uno tra Bonny e Pio Esposito. Ma la sensazione, come si è visto anche dal rientro della sosta di settembre, è che Lautaro possa essere scarico.

La speranza in casa Inter è che il Toro si sia davvero ricaricato con queste due reti. A quel punto, a dover stare attenta a Lautaro dovrà essere la Roma di Gasperini che, finora, ha difeso alla grande contro tanti avversari diversi. Ma con Lautaro deve affrontare un test di altissimo livello.