Messi risponde a Cristiano Ronaldo: battuto anche il record di Neymar

Dopo Cristiano Ronaldo arriva Lionel Messi. L’ennesimo record di una carriera stellare, il fuoriclasse argentino infatti nella notte ha replicato all’asso portoghese, raggiungendo numeri ancora stratosferici. Il tutto è accaduto durante la sfida della sua Argentina.

Semplicemente Leo Messi. Il fuoriclasse argentino non smette mai di sorprendere, l’età avanza ma la sua classe resta intatta e gli avversari possono soltanto ammirarla. L’ennesimo record della sua immensa carriera lo ha raggiunto proprio questa notte, nell’amichevole che l’Argentina ha giocato contro Porto Rico, con l’Albiceleste che si è imposta con un tennistico 6-0 in una partita senza storia. Senza storia anche Leo Messi che sigla il suo ennesimo record.

Messi sempre più nella storia

La pulce argentina, nel 6-0 rifilato dai suoi a Porto Rico, si è preso infatti l’ennesimo record della sua stagione, diventando il miglior assistman di sempre con la maglia delle Nazionali. Messi ha infatti piazzato due assist: il primo a Gonzalo Montiel per il 2-0, il secondo a Lautaro Martinez che ha sigillato il risultato finale. Assist numero 59 e 60 per Lionel Messi, che con la prestazione di ieri ha superato Neymar, fermo a 59 con la maglia del Brasile.

Adesso ecco il prossimo record: gli mancano infatti soltanto due assist per arrivare a quota 400 assist in tutta la sua carriera e con tutte le maglie che ha vestito. Sarebbero numeri clamorosi. Lo sono già, certo, ma farebbe capire ancora di più l’immenso apporto tecnico che Messi ha dato sia in termini di reti sia in termini di assistenza ai compagni. E questa è la sintesi migliore della sua onnipotenza calcistica.

La notte del Monumental si è trasformata in una festa di passione e nostalgia. Lionel Messi ha regalato ancora emozioni alla sua gente, ma l’aria è quella del quasi addio. Non un addio definitivo, non ancora, ma una sensazione sospesa che accompagna ogni passo del campione argentino.

Il fuoriclasse dell’Inter Miami ha ribadito che il suo futuro resta incerto: “Non ho ancora preso una decisione sulla Coppa del Mondo. Vedremo come mi sentirò. Spero di fare una buona preparazione, concludere bene la stagione in MLS e poi deciderò”, ha spiegato a ESPN.

Parole che lasciano aperta la porta a un sogno: rivedere Messi con la maglia dell’Argentina anche nel 2026. La Selección e i suoi tifosi non vogliono immaginare un Mondiale senza di lui. L’alchimia tra Leo e il popolo albiceleste, rinsaldata dal trionfo in Qatar, sembra troppo forte per spegnersi così, senza un ultimo capitolo.

Eppure il tempo corre e lo stesso Messi, oggi 37enne, sa che le scelte non possono più essere rimandate a lungo. A Miami continuerà a deliziare con la sua classe, ma l’orizzonte mondiale resta un punto interrogativo.

Per ora resta l’immagine di una notte indimenticabile al Monumental, con gli spalti in delirio e un’intera nazione che canta per lui. Un quasi addio che, in fondo, nessuno è pronto ad accettare.