MotoGP, annuncio inaspettato: classe regina sconvolta

La MotoGP riceve sempre annunci molto particolari, e anche stavolta le cose sono andate proprio in questo modo: cosa è successo.

La MotoGP, anche se il campionato del mondo piloti è già stato archiviato con la conquista del nono mondiale da parte di Marc Marquez, ha ancora molto da dire e da dare in vista della fine della stagione.

Il 2025 per molti motivi sarà considerato come un anno storico per il numero 93 e la Ducati, tuttavia ci sono ancora molti obiettivi da parte di tanti team da protare avanti. Uno dei team che intende lavorare al meglio in vista delle ultime gare si è fatto notare per un annuncio forse inaspettato ma assolutamente rilevante.

La decisione che è stata presa possiamo considerarla quasi obbligata, tuttavia rimane comunque una decisione considerevole e che proprio per questo merita non poca considerazione. Detto questo, approfondiamo tutto quanto nelle prossime righe e cerchiamo capire di cosa si tratta nello specifico.

MotoGP, annuncio inaspettato: di cosa si tratta

Il team Red Bull KTM Tech3 ha preso una decisione importante in vista dei Gran Premi di Philipp Island e Malesia. Pol Espargaro sostituirà Maverick Vinales in vista di queste due gare di grande rilevanza per la scuderia in questione. Questo perché lo stesso Vinales e il team hanno deciso di concentrarsi principalmente sul recupero dall’infortunio alla spalla sinistra riportato al Sachsenring da parte dello spagnolo.

E così, dopo averlo fatto in Repubblica Ceca e Ungheria, espargaro torna in azione in pista per la terza volta nel 2025, sempre in sostituzione di Maverick Vinales. Il collaudatore del team si sta dando da fare non poco quest’anno dentro e fuori dalla pista, e adesso avrà queste importanti possibilità di farsi notare nei prossimi week end di gara.

A riguardo, si è fatto sentire attraverso il comunicato ufficiale del team, precisando che non è contento di correre in seguito allo stop di un compagno di squadra infortunato, consapevole che “Maverick ha compiuto uno sforzo enorme per continuare a correre e quindi in primo luogo mi auguro che quest’assenza lo aiuti ad accelerare il recupero e che possa tornare il prima possibile dato che in KTM abbiamo bisogno di lui”. La cosa migliore per Vinales è riprendersi al 100% e cercare di ritrovare la condizione fisica migliore possibile. Allo stesso tempo, KTM ha bisogno di continuare a disputare le gare e cercare di ottenere più dati possibili in vista della stagione che deve ancora venire.