Nicaragua, non versa gli alimenti alla moglie e la polizia irrompe negli spogliatoi

Vittoria per 4-1 del Costa Rica contro il Nicaragua nel Gruppo C lunedì all’Estadio Nacional di Costa Rica di San José: successo convincente dei padroni di casa passati immediatamente in vantaggio al 12′ con Alonso Martínez. Pareggio ospite al 26′ con Junior Arteaga prima della goleada dei Los Ticos tornati in vantaggio due minuti dopo con la doppietta personale di Martínez. Nella ripresa la Costa ha trovato il tris al 49′ con Ugalde prima della rovesciata di Calvo al 94′ che ha chiuso definitivamente i giochi. La formazione dell’America Centrale sale così al secondo posto nel Gruppo C con sei punti mentre Nicaragua rimane al quarto posto con un punto.

La polizia prima di Costa Rica-Nicaragua negli spogliatoi: cosa è successo

Poco prima dell’inizio del match valevole per le qualificazioni mondiali un episodio ha scatenato il panico. L’irruzione della polizia negli spogliatoi del Nicaragua con gli agenti intenzionati ad arrestare un calciatore, di cui non è stato rilevato il nome. Come svelato da CR Hoy nove agenti, arrivati non per motivi di ordine pubblico, avevano un mandato di arresto. Perché? La causa era il mantenimento dei figli.

Come si apprende dal quotidiano, il calciatore non sarebbe stato arrestato in quanto avrebbe pagato la somma richiesta, con il direttore della Public Force, Marlon Cubillo, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo stati interpellati da un ricorrente per il mantenimento dei figli, che ci ha presentato un’ordinanza del tribunale per arrestare un membro della delegazione nicaraguense. La delegazione è stata informata, l’importo per il quale era stato emesso l’ordine è stato pagato ed è stato inviato un rapporto al giudice delle pensioni”.

Ira Nicaragua: la replica dopo l’irruzione negli spogliatoi

Un momento di tensione che ha fatto scattare l’ira dei dirigenti del Nicaragua per l’ingresso della Polizia nello spogliatoio. Javier Salinas ha dichiarato: “Siamo in Costa Rica da più di 48 ore, quindi perché devono presentarsi negli spogliatoi? Presenteremo questo reclamo alla FIFA e alla CONCACAF. È vergognoso che ciò stia accadendo”, si legge su FanPage.