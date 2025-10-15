Paratici torna dopo la squalifica: riparte dal Tottenham dopo la suggestione Milan

Era nell’aria e adesso è arrivata l’ufficialità: Fabio Paratici torna al Tottenham. La conferma è arrivata direttamente dal club inglese tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale. Ecco di cosa si occuperà l’ex dirigente della Juventus che era finito nel mirino del Milan.

Fabio Paratici torna al Tottenham: il dirigente italiano, passato anche per la Juventus, torna in Inghilterra agli Spurs. Si tratta della seconda esperienza per lui con il club inglese, l’ufficialità è arrivata tramite una lunga nota pubblicata sul sito della società.

La nota del Tottenham: ecco il ruolo di Paratici

Questa la nota del Tottenham: “Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici al Club nel ruolo di Direttore Sportivo. Fabio lavorerà in collaborazione con Johan Lange, promosso anch’egli al ruolo di Direttore Sportivo.

Questa decisione fa parte di una nuova struttura per il settore maschile del calcio del Club, pensata per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutte le aree del calcio maschile e giovanile.

Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno impulso a un nuovo e ambizioso capitolo per il Club. Questa evoluzione rientra nel continuo investimento del Club in strutture calcistiche di livello mondiale, sia maschili che femminili, con l’obiettivo di ottenere successi duraturi sul campo.

L’esperienza combinata di Johan e Fabio garantirà che ogni decisione – dai percorsi di crescita dei giocatori allo sviluppo delle performance, dallo scouting al reclutamento – sia allineata e contribuisca a un unico grande obiettivo: costruire una squadra maschile vincente, di livello mondiale e duratura nel tempo.

Questa collaborazione riflette un approccio moderno e progressista alla gestione del calcio – unendo due leader affermati con esperienze complementari e un forte impegno verso la collaborazione e l’innovazione”.

Fabio Paratici, nella stessa nota pubblicata dagli Spurs, ha aggiunto: “Sono felice di tornare in un Club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l’ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che, lavorando in partnership con Johan, possiamo costruire un futuro speciale per il Club e per i nostri tifosi.”

Le parole del CEO del Tottenham Hotspur

Queste invece le parole di Vinai Venkatesham: “Questa è un’evoluzione importante nel nostro modo di operare. Il ruolo del Direttore Sportivo oggi è vasto e, unendo due leader eccezionali come Johan e Fabio, stiamo gettando le basi per un successo duraturo. Sono entrambi grandi esperti di calcio, con competenze complementari e una solida esperienza.

Questa struttura riflette la nostra ambizione e la determinazione a competere ai massimi livelli per offrire il meglio ai nostri tifosi. Insieme, Fabio e Johan guideranno con determinazione – costruendo non solo una rosa competitiva, ma anche un ecosistema calcistico connesso, in cui ogni dettaglio contribuisce alla nostra ambizione condivisa: fare del nostro club un punto di riferimento per l’eccellenza nel calcio mondiale.”