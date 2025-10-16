Kaio Jorge espulso: nuova follia dell’ex Juve. Il gesto all’arbitro fa discutere

Ha del clamoroso quanto accaduto in Brasile: protagonista, in negativo, è stato Kaio Jorge. L’ex calciatore della Juventus è stato infatti espulso dopo un bruttissimo episodio che lo ha visto coinvolto in primo piano. Ecco cos’è accaduto.

Un episodio clamoroso, quello che ha visto protagonista in negativo l’ex calciatore della Juventus, Kaio Jorge, che oggi gioca in Brasile con la maglia del Cruzeiro. Ecco cosa è successo.

Kaio Jorge, follia in Brasile: ecco cos’è successo

L’episodio è accaduto all’inizio della seconda frazione di gioco del match giocato che il Cruzeiro ha giocato sul campo dell’Atletico Mineiro. Il calciatore, classe 2002, è stato infatti espulso in seguito ad una revisione da parte del VAR che ha evidenziato un gesto clamorosamente indelicato.

Subito dopo il pareggio dell’Atletico Mineiro, infatti, il classe 2002 ha mimato il gesto delle manette in segno di protesta nei confronti dell’arbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva. Il direttore di gara non si era accorto di nulla ma, dopo una revisione al Var, ha deciso di espellere il calciatore brasiliano per cattiva condotta.

Dopo la partita e a mente fredda sono arrivate anche le scuse di Kaio Jorge, che sul suo profilo Instagram ha dichiarato: “So di non aver agito nel modo migliore e di aver finito per prendere decisioni che non rappresentano chi sono, né il professionista che cerco di essere ogni giorno. Con la decisione arbitrale, ho finito per entusiasmarmi per il gesto e ho capito che avrei potuto reagire in modo diverso“.

Kaio Jorge expulso após fazer sinal de roubo Cruzeiro com 1 a menos em campo pic.twitter.com/9Tx8Hn3RCV — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 16, 2025

Chi è Kaio Jorge

Kaio Jorge, attaccante brasiliano, è nato a Olinda nel gennaio 2002. Cresciuto nelle giovanili del Santos, ha fatto il suo esordio nella prima squadra del club bianconero nel 2018. Al Santos, l’attaccante ha giocato 42 partite segnando 5 reti. Nel 2021 il suo arrivo in Italia, alla Juventus. Aggregato inizialmente alla seconda squadra bianconera, il brasiliano ha disputato due presenze segnando un gol. Promosso in prima squadra, il suo apporto è stato negativo: 9 presenze senza mai andare a segno.

Nel 2023 è stato ceduto in prestito al Frosinone dove in 20 partite ha segnato 3 reti. Dopo un anno in gialloblù, la Juventus ha deciso di cederlo al Cruzeiro dove la sua avventura è iniziata anche bene, con 17 reti in 30 presenze. Adesso un episodio che “macchia” la sua esperienza in Brasile, sperando che Kaio Jorge possa tornare a far parlare di sé per i gol e non per questi gesti inutili e stupidi.