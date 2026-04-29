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LIVE – Inchiesta arbitri, con chi parlava Rocchi: le ipotesi. Cairo: “Situazione ancora non chiara”

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Sono giorni delicati per il mondo del calcio italiano. Le notizie dell’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri non possono lasciare indifferenti appassionati e tifosi. Segui su SPORTITALIA gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta con un live testuale che vi spiega approfonditamente ogni passaggio.

Gli aggiornamenti in diretta

13.40 Così Cairo sulla questione Rocchi: “Ho letto i giornali, è una cosa in divenire, non conosco le carte. E’ difficile poter dire cosa è realmente successo, chi è intervenuto, chi non è intervenuto, se qualcuno è intervenuto. Non saprei oggi dare un parere. E’ una cosa che andrà avanti giorno per giorno, tutto da vedere come evolverà“. Ancora Cairo sul possibile commissariamento della FIGC: “Mi fido delle decisioni del presidente del CONI Buonfiglio. Io non sono così tecnico, affidiamoci a lui“.

12.50 La domanda è: con chi parlava Rocchi al Meazza? Gli inquirenti ritengono di aver capito di chi sia la voce della persona (o delle persone) a colloquio con il designatore. Cercheranno conferme nei prossimi giorni ma una teoria si fa largo: queste persone sarebbero appartenenti al mondo arbitrale. Per il Big Bang, serve che Ascione provi la sua teoria. Così riporta la Gazzetta dello Sport.

Rocchi, designatore CAN A e B
Rocchi si è autosospeso

 

12.40 Domani ci sarà l’interrogatorio davanti al pubblico ministero. Ieri la conferma che Rocchi non si presenterà. Così infatti ha parlato il suo avvocato: “Una decisione mia, lui voleva presentarsi. Non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mio mandato difensivo“.

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