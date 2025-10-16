Milan, esplode il talento di Andrea Kostyuk: chi è il “Baby Shevchenko”

Il Milan ha trovato il nuovo Shevchenko? Un nuovo predestinato cresce e fa sognare i tifosi del Milan… il futuro è già iniziato per Andrea Kostyuk?

Gol Machine! Segna sempre lui. E i numeri non mentono. Il Milan si coccola il nuovo prodotto del vivaio. Da tempo sta facendo impazzire i tifosi sui social a furia di entrare in continuazione sul tabellino dei marcatori. Su tutti i motori di ricerca e sulle varie piattaforme il nome dell’attaccante italo-ucraino Andrea Kostyuk è una richiesta continua. Avete capito bene: è anche ribattezzato “Baby Shevchenko”!

Un percorso sulle orme di Francesco Camarda, che alla sua età aveva numeri simili. Il classe 2008 è in prestito al Lecce dal Milan e ha appena segnato tre gol nelle ultime due gare con l’Italia Under 21 contro Svezia e Armenia. E l’attaccante, al momento, sta facendo ricco il club del presidente Saverio Sticchi Damiani. Il trasferimento in Salento vale alcuni bonus per la crescita del ragazzo che, poco prima della sosta per le Nazionali, si è sbloccato al Via Del Mare, con il gol del pareggio segnato di testa contro il Bologna. Nell’accordo i giallorossi guadagneranno circa 75 mila euro per ogni presenza e 100 mila euro per ogni rete…

Andrea Kostyuk: chi è la nuova stella del Milan

Futuro luminoso. Talento cristallino. Gol e prestazioni che non sono passate inosservate! Così come il già citato Francesco Camarda che ha impressionato per il numero di realizzati giocando sotto età, a Milanello si stanno stropicciando gli occhi per il quattordicenne Andrea Kostyuk, che, nell’ultimo fine settimana ne ha segnati 4 contro la Juventus U14.

💎 Andrea Kostyuk – also known as the ‘Baby Shevchenko’ – scored four times against Juventus U14 over the weekend. Remember the name 🌟 pic.twitter.com/umM4ogo939 — SempreMilan (@SempreMilanCom) October 14, 2025

Cinismo, fiuto del gol fuori dal normale e leadership che gli hanno permesso di conquistare anche il titolo di Campione d’Italia nella categoria Esordienti Under 13 nelle Final Four contro Roma, Albinoleffe e Parma. Due vittorie e un pareggio per i giovani rossoneri. Indovinate il protagonista? Proprio Kostyuk, autore di quattro marcature.

Così come Camarda, Andrea Kostyuk gioca per la squadra per cui tifa e, come raccontato da Sprint & Sport, fu scoperto dall’ex capo scout del settore giovanile rossonero Roberto Trapani che lo portò al Milan dall’Assago nel 2021 all’età di 9 anni. I numeri sono dalla sua parte: più di 850 gol in tre anni dal 2022 al 2025. Roba da matti!

Il giovanissimo italo-ucraino Kostyuk sta facendo cose inimmaginabili con il Settore Giovanile del Milan, nella speranza che possa ripetersi proprio come il suo idolo Shevchenko, ripercorrendo le orme di Camarda… e in attesa del grande salto in Prima Squadra!