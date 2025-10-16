Nico Paz o Yildiz? La sfida che accende Como-Juve: tutti i numeri

Nico Paz da una parte, Kenan Yildiz dall’altra: Como-Juventus, in programma domenica all’ora di pranzo, vedrà nelle metà campo opposte due dei talenti più pregiati dell’attuale calcio europeo. Sfida generazionale, in palio tre punti ma anche lo scettro del miglior giovane del momento.

La Juventus domenica, all’ora di pranzo, farà visita al Como. Igor Tudor ha bisogno di una vittoria per scacciare via quei fantasmi dopo gli ultimi pareggi che hanno frenato i bianconeri. I ragazzi di Cesc Fabregas vogliono invece mettere in campo quella prova di forza che darebbe importante fiducia a una squadra che ha investito molto e vuole continuare a evolversi. Como-Juventus sarà anche l’occasione per gustarsi, contemporaneamente, Nico Paz e Kenan Yildiz.

Nico Paz e Yildiz infiammano Como-Juve: i numeri

Partiamo dal talento argentino, sempre nelle mire del Real Madrid che lo tiene d’occhio in maniera costante. Nico Paz, 21 anni, è il gioiello più prezioso del Como. Fino a ora sono 41 le presenze complessive in Serie A, con 9 gol e 12 assist. Un apporto importante sia dentro l’area di rigore ma soprattutto come apporto ai compagni, meraviglioso l’assist all’esordio contro la Lazio che ha confermato le sue innate qualità tecnico-tattiche.

Per Nico Paz, in questo inizio di stagione, 3 gol e 3 assist in 6 partite con un apporto totale del 100%. Una partecipazione al gol dell’86%, è sempre partito da titolare e ha avuto un minutaggio complessivo dell’98%. Affidabile anche in fase di non possesso, solo un’ammonizione per un calciatore assolutamente corretto.

Dall’altra parte ecco Kenan Yildiz che in campionato ha un po’ di esperienza in più: 68 presenze, 10 reti e 9 assist in maglia bianconera. La maglia numero 10 che fu di Alessandro Del Piero, nel segno del destino e del predestinato. Il calciatore turco deve essere il vero trascinatore di una squadra che spesso pecca di qualità negli ultimi metri, Yildiz è quella soluzione in più, quella ventata di freschezza che spesso alla Juventus è mancata. Como-Juventus sarà l’occasione per vedere all’opera i due migliori talenti dell’attuale Serie A, per 90′ di puro spettacolo.

Dati leggermente inferiori per Yildiz: una sola rete con 3 assist in 6 partite, è sempre partito titolare e ha giocato complessivamente il 96% dei minuti della Juventus in questo inizio di stagione. Anche nel dato di partecipazione al gol si abbassa la media rispetto a Nico Paz: 44% rispetto al 96%.

Juventus, Yildiz show: Tudor esulta

Nella serata di ieri sono arrivate buone notizie sul fronte attacco per la Juventus di Igor Tudor: Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz e in parte Filip Kostic hanno fatto bene con le rispettive selezioni nazionali. Una serata che riconcilia i tifosi con alcuni dei giocatori che vestono la maglia della Vecchia Signora.

Nei giorni scorsi, infatti, tra l’infortunio di Bremer e altre piccole notizie di casa Juventus, si faticava ad avvertire positività nell’ambiente dei tifosi. I gol del turco e del serbo nella seconda partita delle rispettive selezioni è invece un’iniezione di fiducia. Anche perché all’orizzonte Tudor e la sua Juventus dovranno affrontare la difficilissima trasferta di Como e servirà tutto il meglio di Yildiz e magari anche la vena relizzativa di Vlahovic per ritrovare la vittoria.

La sensazione che si avverte in casa Juventus è quelli di Yildiz e Vlahovic siano reti liberatorie. Per il turco è la conferma che il miglior stato di forma forse sta tornando, dopo il calo delle ultime settimane prima della pausa. Per il serbo, invece, la realtà sembra dirci che ogni rete siglata è effettivamente una liberazione dalle pressione e dalle frustrazioni dell’ambiente juventino.